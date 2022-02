Pelici, după ce a încurcat Botoșaniul: „Le doresc să intre în play-off!”

Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației CS Mioveni, s-a declarat mulțumit cu punctul bifat de elevii săi în Moldova cu FC Botoșani, scor 0-0.

Tehnicianul a spus că deși i-a încurcat pe moldoveni, își dorește ca trupa lui Marius Croitoru să ajungă în play-off.

„Îmi felicit echipa. E un meci la care Botoșani a dominat pe întreaga durată a partidei, dar am reușit să închidem spațiile și ocaziile de gol au fost puține. Am avut și noi situații când am surprins pe atacuri rapide, dar nu am știut să gestionăm pasa finală sau luarea deciziei pentru execuția finală și am păcătuit în acest fel

După aspectul jocului, nu am fi meritat să plecăm de aici cu o victorie. Ne-am dorit foarte mult să luăm punct, acesta e gândul cu care am venit. Ne dorim să facem cât mai multe puncte în aceste ultime partide. Ne așteaptă meciuri dificile din care sperăm să luăm ce putem. Ne-am atins un obiectiv intermediar, de 29 de puncte. Jocul echipei ne dă încredere că putem juca de la egal la egal cu orice echipă. Este un progres față de turul campionatului. Nu aș dori să supăr pe nimeni, le doresc mult succes tuturor, dar eu nu mi-aș mai dori o deplasare la Botoșani. Le doresc să intre în play-off”, a declarat Alexandru Pelici.

După remiza de la Botoșani, CS Mioveni se află pe locul 13 cu 29 de puncte