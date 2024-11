Pensie cu 600 de lei mai mare, începând cu 1 ianuarie 2025, pentru acești pensionari din România

Începutul anului 2025 aduce noi vești bune pentru pensionari, căci vine cu o nouă recalculare pentru fiecare pensie. Procesul se numește indexarea pensiilor, iar această indexare se face cu același procent pentru toate persoanele. Însă, chiar și așa, creșterile de venituri o să fie diferențiate. Care sunt vârstnicii care vor primi o pensie cu 600 de lei mai mare?

Indexarea pensiilor are loc începând cu data de 1 ianuarie 2025 și chiar dacă aceasta se face cu același procent pentru toate pensiile, banii pe care o să îi primească pensionarii diferă. De exemplu, o persoană care are pensia de 6.000 de lei va primi, la indexare, o creștere de 4 ori mai mare decât va lua un pensionar care are acum pensia minimă sau indemnizația socială de 1.281 de lei.

Pensie cu 600 de lei mai mare

În lunile următoare, pensionarii mai au două șanse de a primi bani în plus la pensie. Mica recalculare și indexarea sunt procesele prin care seniorii vor primi venituri mai mari. În ceea ce privește mica recalculare sunt luate în calcul adeverințele de la fostele locuri de muncă, din perioada de dinainte de 2001. De asemenea, sunt calculate veniturile nepermanente care pot fi adăugate la vechime până în martie 2025.

„Sunt 2 parametri care influențează majorarea anuală a pensiei: 100% rata inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Creșterea pensiilor pentru 2025 va fi peste rata inflației”, a declarat Raul Giuglea, purtător de cuvânt Ministerul Muncii.

În ceea ce privește indexarea pensiei, la bază stă un calcul foarte simplu. Mai exact, în acest caz, procentul de indexare al pensiei se calculează adunând două variabile: procentul inflației pe 2023, la care se adaugă 50% din creșterea câștigului mediul brut.

Astfel, indexarea pensiei înseamnă 10% inflația pe anul 2023 plus 2%, care reflectă creșterea venitului mediu brut. Acest lucru înseamnă o indexare de pensie de 12%. Așadar, un pensionar care în prezent încasează o pensie de 5.000 de lei, de la 1 ianuarie 2025 va beneficia de o mărire de 600 de lei. Ceea ce însemnă că de anul viitor această persoană va încasa o pensie de 5.600 lei

De asemenea, cei care vor primi pensia mărită vor plăti și un impozit mai mare. Impozitul pe pensie este plătit de toți pensionarii care au pensie mai mare de 3.000 de lei. Se impozitează diferența dintre pensia primită și pragul de 3.000 de lei, iar impozitarea este de 10%.

