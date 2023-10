Pensiile a cinci milioane de români ar putea întârzia de Crăciun! Mai sunt sau nu bani? Ce spune șeful Casei de Pensii: „Va exista o presiune pentru că…” EXCLUSIV

Președintele Casei de Pensii a ținut morțiș să lămurească zvonurile conform cărora nu ar mai exista bani pentru pensii. În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Daniel Baciu a declarat cei aproape cinci milioane de pensionari pot sta liniștiți, pentru că vor primi banii lună de lună. Există, însă, și o veste mai puțin bună. De sărbători, pensiile ar putea întârzia câteva zile.

Pensionarii au început săptămâna cu o veste bună. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că de la 1 ianuarie, toate pensiile se măresc cu indicele de inflație, adică 13,5%. Astfel, el a mai spus că mărirea se va aplica tuturor, așa cum cere Constituția, și că inechitățile se vor rezolva cu noua lege a pensiilor.

Cu toate acestea, cele aproape cinci 5 milioane de bătrâni stau cu sufletul la gură după ce au apărut informații conform cărora nu ar mai exista bani pentru plata pensiilor în luna decembrie. Totul a pornit după ce directorul Casei Județene de Pensii Brașov, Diana Itu, a declarat că ar fi în pericol să nu mai poată plăti drepturile celor care ies la pensie, explicând că taxele și impozitele acumulate nu reușesc să acopere ajutorul bănesc către cei 160.000 de pensionari.

Șeful Casei de Pensii: „Vă veți primi banii la timp”

Într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a ținut morțiș să tranșeze lucrurile : „Fac o precizare foarte importantă. Aceea că avem banii de pensii. Am auzit zvonuri în piață că avem probleme cu banii, ceea ce nu este deloc adevărat. Poate unele ministere au, dar nu și Casa Națională de Pensii Publice. Lumea trebuie să știe că există bani și că vor primi pensiile la timp înainte de sărbători, așa cum le-au primit și înainte de Paști, de Revelion, de Sfântul Dumitru sau mai știu eu când. Nu se pune problema să ajungem în imposibilitatea de a le mai plăti”.

Pensia ar putea întârzia de Crăciun!

„În primul rând trebuie sa precizez că noi facem viramentele de bani către Poșta Română și alte bănci începând din 20 noiembrie. Faptul că vor exista câteva zile libere la finele lui noiembrie și început de decembrie nu ne afectează, fiindcă noi asiguram fluxul normal. Sigur, va exista o presiune pe poștași care vor trebui să ajungă și în Munții Apuseni, și la cota 2.000, și la etajul zece al unui bloc din cine știe ce oraș. Dar o vor face, așa cum au mai făcut-o. Însă, fac precizarea foarte importantă că avem banii de pensii.

De vină ar fi războiul din Ucraina, care are un efect indirect asupra fondului de pensii din România, din cauza embargoului impus de Banca Internațională de Investiții. Mai exact, din aprilie 2023, banca a fost inclusă pe lista instituțiilor sancționate de Statele Unite ale Americii, pentru că Rusia este acționar majoritar. România a ieșit în această vară din acționariatul băncii rusești.