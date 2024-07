Pensionara Maria din Mureș trăiește o reală dramă după recalculare. Cât i-au tăiat din venituri, după o viață de muncă la spital

Caz revoltător la Casa Națională de Pensii. După ce a muncit o viață la Spitalul din Târnăveni, județul Mureș, doamna Maria Pușcă încasează o pensie de 2.616 de lei. În urma deciziei de recalculare a veniturilor, în loc să primească mai mulți bani, femeia s-a trezit cu veniturile tăiate. Ce s-a întâmplat, de fapt.

În urma recalculării pensiilor, în luna iulie 2024, Maria Pușcă a avut parte de un șoc. Suma rezultată după recalculare a fost mai mică. Femeia a fost angajată toată viața la Spitalul din Târnăveni, județul Mureș, și încasa o pensie de 2.616 lei. Anul acesta, în urma deciziilor de recalculare a pensiilor, în luna iulie, Casa de Pensii i-a oprit suma de 851 de lei, astfel că pensia pe luna iunie a fost de 1.703 lei.

Decizia a putut fi contestată în termen de 45 de zile, însă – în tot acest timp – femeia a fost plecată din țară, astfel că nu a făcut nicio contestație. Mai mult de atât, în decizie se precizează că a încasat în mod eronat pensia în valoare de 2.616 și că este nevoită să înapoieze banii pe trei ani.

„Am fost plecată două luni, timp în care s-a întâmplat chestia asta. Am fost anunțată telefonic că a venit o hârtie de la Casa de Pensii. Eu am fost acasă când a venit prima hârtie, în care scria să fac contestație. N-am făcut nicio contestație, eu am plecat după Paști din țară. A venit a doua hârtie, dar n-am fost acasă, în care am fost anunțată că s-a făcut un calcul eronat și că trebuie să înapoiez banii pe trei ani”, a povestit pensionara, potrivit anchetazilei.ro.