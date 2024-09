Pensionarii care vor primi 700 de lei de la stat. Cine beneficiază de acest ajutor

Vești bune pentru românii cu venituri reduse și pensionarii vulnerabili. Aceștia primesc, din nou, bani de la stat. Cei cu venituri reduse vor primi un ajutor financiar de 700 de lei pentru încălzire, oferit de Guvern. Voucherele de energie urmează să fie distribuite. Cine sunt cei care beneficiază de acest ajutor și cum pot folosi banii?

Și în acest an persoanele vulnerabile o să primească ajutor din partea statului. Voucherele de energie o să fie acordate și în acest an pentru a sprijini populația în sezonul rece. Acest sprijin financiar o să fie distribuit de două ori pe an și este destinat să ajute persoanele vulnerabile să facă față creșterii costurilor la energie.

Vor primi 700 de lei de la stat

Și în acest an românii cu venituri reduse și pensionarii vulnerabili vor primi ajutor pentru sezonul rece. Însă, spre deosebire de anul trecut, de această dată finanțarea este asigurată din bugetul de stat, ci nu din fonduri europene. Fiecare persoană care se încadrează condițiilor va primi 700 de lei.

De acest ajutor financiar vor beneficia pensionarii cu venituri de până la 2.000 de lei pe lună, inclusiv. De asemenea, vor primi vouchere și pensionarii de invaliditate cu venituri similare, persoanele cu dizabilități severe sau accentuate, familiile care beneficiază de alocație de susținere, precum și persoanele care primesc ajutor social. Banii pe care aceștia îi primesc au rolul de a acoperi o parte importantă din cheltuielile necesare încălzirii locuințelor în timpul iernii.

De asemenea, este important de menționat că și pensionarii ale căror pensii au fost recalculate vor continua să primească aceste vouchere. Majorarea pensiilor nu afectează eligibilitatea lor. Calculul va fi realizat pe baza ultimului talon de pensie înainte de recalculare.

Cardurile de energie, prin care se vor putea accesa voucherele vor fi emise și distribuite prin intermediul Poștei Române, în colaborare cu Ministerul Muncii, ANAF, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Mai mult, aceste vouchere oferă acoperire pentru mai multe tipuri de cheltuieli legate de încălzire, inclusiv. Acestea se pot folosi pentru: facturi pentru energie electrică și termică furnizată centralizat, gaze naturale, dar și achiziționarea de butelii, lemne de foc, rumeguș, cărbuni sau alte materiale necesare pentru încălzirea locuințelor.

