Pensionarii din România care au pierdut 180 de lei/lună la pensie, anul acesta

Recent, Guvernul României a anunțat anularea indexării pensiilor începând cu ianuarie 2025, o decizie care va afecta negativ veniturile seniorilor. Pensionarii vor pierde 180 de lei/lună.

Indexarea pensiilor, care reprezenta ajustarea anuală a acestora în funcție de rata inflației și de creșterea salariului mediu brut, urma să fie aplicată în acest an, dar autoritățile au decis să amâne măsura din cauza problemelor economice. Indexarea pensiilor se face odată cu rata inflației plus 50% din creșterea salariului mediu brut, însă, începând cu luna ianuarie nu a mai existat nicio majorare a pensiilor. In medie, dacă ar fi avut loc indexarea, unii pensionarii ar fi trebuit să ia în plus 330 de lei.

Această decizie va însemna că pensionarii vor rămâne cu pensiile nemodificate în 2025, în ciuda creșterii costurilor vieții. De exemplu, pensiile de aproximativ 1.500 de lei ar putea să nu mai fie suficiente pentru a acoperi cheltuielile zilnice. Pensii mărite la 3.920 de lei, începând cu 1 ianuarie 2025, pentru această categorie de pensionari din România

Guvernul a motivat decizia prin necesitatea de a ajusta bugetul național și de a combate datoriile publice, dar rămâne de văzut cum va afecta aceasta încrederea pensionarilor în politicile economice ale statului. De asemenea, mulți pensionari cer revizuirea acestei decizii și implementarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru a contracara efectele negative ale inflației.

Prin urmare, un pensionar care avea pensia minimă de 1.281 de lei a pierdut 153 de lei pentru că nu s-a mai făcut indexarea. Seniorii care au o pensie de 3.000 de lei au pierdut o creștere de pensie de 360 de lei. Categoria de pensionari care au o pensie de 1.500 de lei au pierdut 180 de lei la pensie din cauză că indexarea s-a anulat.

Daniel Baciu, directorul Casei de Pensii, a anunțat demararea procedurilor pentru mica recalculare a pensiilor, ca parte a măsurilor luate pentru a corecta diferențele din sistemul de pensii și pentru a asigura o mai bună echitate socială. Recalcularea pensiilor va lua în considerare salariul mediu brut pe economie și modificările aduse legislației pensiilor.

Mica recalculare se referă la veniturile cu caracter nepermanent, care pe legea veche nu erau luate în considerare în cadrul pensiei: sporuri, bonusuri, prime, al 13-lea salariu, ore suplimentare, acord global etc. Se dau până la 3000 lei în plus pentru acești pensionari. Care este condiția