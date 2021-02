Pepe, un „tătic sexy”. Cum se descurcă artistul de când locuiește singur: „Știu tot rostul casei, de la A la Z”

Pepe și Raluca nu mai sunt soț și soție, iar actele de divorț le-au semnat în cabinetul unui notar. Așadar, din punct de vedere legal, fiecare dintre ei este liber să-și facă viața așa cum își dorește. În ceea ce-l privește pe artist, acesta mărturisește că se consideră un bărbat norocos, care a trăit foarte multe experiențe frumoase și nu se gândește deloc la eșecuri.

Artistul a mărturisit că nu se consideră un burlac, deși din punct de vedere legal așa este, ci mai degrabă un tătic sexy. Așa cum era de așteptat, prioritatea lui o reprezintă bunăstarea și fericirea fetițelor și nimic altceva nu mai contează acum, nici măcar eșecurile care i-au marcat viața.

” Din punctul meu de vedere, sunt un bărbat asumat, sunt un tătic cât se poate de grijuliu şi de normal, sunt un artist care are grijă de tot ceea ce face şi ce pregăteşte pentru viitor, pentru că am nevoie de continuitate şi respect. Am confirmat în 21 de ani de carieră şi vreau să o fac şi de aici încolo. Cred că mă consider un bărbat normal şi norocos că până acum am avut multe întâmplări frumoase în viaţa mea şi nu îmi place să mă gândesc la eşecuri. Mai repede sunt un tătic sexy decât un burlac. „, a declarat artistul pentru Viva.ro

Pepe: „Întotdeauna m-am descurcat singur”

Și pentru că o despărțire vine de cele mai multe ori cu foarte multe schimbări, Pepe declară că acest lucru nu-l sperie. Este obișnuit să se descurce singur, iar faptul că locuiește singur nu-l afectează cu absolut nimic. Este foarte meticulos, știe unde trebuie să stea fiecare obiect și se pricepe și la gătit.

” Întotdeauna m-am descurcat singur, pentru că eu m-am mutat de la părinţi de la vârsta de 15 ani. Am locuit singur, cu chirie, aşadar am învăţat să şi spăl, să şi calc, fac şi curățenie. În momentul de faţă, firesc, există cineva, o doamnă care are grijă de toate astea, şi a existat întotdeauna în ultimii 15-20 de ani cineva care s-a ocupat de gospodărie, pentru că nu am timp.

În casa mea găseşti ce se găseşte într-o casă normală. Eu sunt cel care găteşte, am grijă să fie curăţenie şi ordine în fiecare zi; chiar dacă de două ori pe săptămână am pe cineva la curăţenie generală, în viața de zi cu zi sunt extrem de ordonat şi ştiu tot rostul casei, de la A la Z. „, a mai adăugat cântărețul.

Pepe: „Mă topesc după fetițele mele”

Artistul e decis să nu lase divorțul de Raluca Pastramă să-i afecteze relația cu fetițele lui. Are grijă să le ofere o educație aleasă și să le responsabilizeze de mici. Nu vrea ca Rosa și Maria să crească cu senzația că li se cuvine totul, fără să depună un minim de efort.

” Sunt un tată extrem de îndrăgostit de fetiţele lui şi, da, recunosc faptul că pot obţine orice de la mine. Însă încerc să le responsabilizez pe cât posibil, să le fac să înţeleagă că nu e uşor să obţii tot în viaţă, ci trebuie să şi înveţi, să fii muncitor, respectuos, cât se poate de educat, de atent la ce spun părinţii. Contează foarte mult să nu aibă senzaţia că li se cuvine orice, dar, sincer, mă topesc în faţa fetiţelor mele şi fac tot posibilul să le îndeplinesc orice dorinţă, cât pot, cum pot. „, a spus Pepe.

