Perioada colicilor l-a exasperat pe Dani Oțil. Cum se va ”răzbuna” pe fiul său atunci când va crește: ”Abia aștept să-l scot la prima lui bere”

Dani Oțil are planuri mărețe! Matinalul a dezvăluit, în cadrul emisiunii de la Antena 1, felul în care își imaginează că se va desfășura prima lui ieșire în oraș cu fiul său.

Dani Oțil este pus mereu pe șotii! Glumele și voia bună nu lipsesc din platoul emisunii pe care o prezintă, iar astăzi matinalul de la Antena 1 le-a făcut telespectatorilor o dezvăluire surprinzătoare. Perioada colicilor l-a exasperat pe Dani Oțil, așa că și-a pus la cale un plan bine gândit.

Atunci când Luca va crește, Dani Oțil îl va scoate la prima lui bere în oraș. Va fi momentul ideal să se ”răzbune” pentru tot ce îndură în această perioadă. Ieșirea tată-fiu va avea loc într-un local exclusivist, iar matinalul a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii când a dezvăluit ce plan ”diabolic” are. (CITEȘTE ȘI: DANI OȚIL, DEZVĂLUIRE ÎN DIRECT! UNDE DOARME PREZENTATORUL TV DE CÂND A DEVENIT TĂTIC: ”CAUT AMANTĂ”)

”I-am spus puștiului că abia aștept să îl scot la prima bere. O să mergem într-un loc de fițe, la prima lui bere. Bănuiesc că o să bea la zece ani prima lui bere, că o să aibă voie. Vreau să fie un loc public și de fițe pentru că eu o să fiu foarte celebru și foarte bogat. Copilul meu va fi educat bine pentru că-l va educa maică-sa, nu eu. Și eu o să iau prima gură de bere foarte hotărât și o să scot un sunet de o să-i bage în sperieți pe ospătari. Și el pentru că o să fie educat, deși are sămânță de moldovean, o să zică: ”Tata, dar nu e ok să faci așa”. Și eu o să zic: ”Am colici de acum zece ani. M-au omorât colicii tăi și acum mi-au venit mie de la bere, iartă-mă, tati are gaze””, a spus Dani Oțil în direct, spre amuzamentul telespectatorilor.

A găsit scuza perfectă!

Viața de tătic a venit și cu anumite ”beneficii” pe lângă sacrificiile pe care le face zilnic. Prezentatorul TV a dezvăluit că de când a devenit tătic are cele mai bune ”scuze” atunci când nu are chef sau nu vrea să participe la anumite evenimente. Așa se face că… datorită fiului său, Dani Oțil poate să se sustragă fără să-și supere apropiații. (VEZI ȘI: DANI OȚIL, MOMENTE DE PANICĂ ÎNTR-UN SUPERMARKET DIN CAPITALĂ. CE A PĂȚIT PREZENTATORUL TV CÂND A AJUNS LA RAFT)

”Am cele mai tari scuze de când s-a născut bebelușul. Tocmai am anulat întâlnirea pentru un grătar. Nu te duci că ai copil, e foarte fain”, a mai spus Dani Oțil în cadrul emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”.