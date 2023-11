Philip Morris International lansează în România prima ediție limitată IQOS ILUMA – descoperă IQOS ILUMA STARDRIFT

Philip Morris International (PMI) lansează la finalul acestei luni IQOS ILUMA STARDRIFT, prima ediție limitată a celui mai inovator produs din portofoliul său de alternative fără fum. Designul noului dispozitiv IQOS ILUMA STARDRIFT este inspirat de spațiul cosmic pe care îl sugerează prin cromatica de culoare albastră cu accente aurii.

IQOS ILUMA STARDRIFT celebrează orientarea spre progres a comunității IQOS și încrederea într-un viitor mai bun construit împreună.

„Ediția limitată IQOS ILUMA STARDRIFT este dedicată membrilor din comunitatea IQOS, care ne impulsionează continuu să fim creativi și să ducem inovația cu un pas mai aproape de viitorul pe care ni-l dorim cu toții, un viitor fără fum pentru România. Totodată, vrem să-i încurajăm pe toți cei care au adoptat dispozitivele fără fum să fie mândri de reușita lor și să o împărtășească celor din jur. În colecția STARDRIFT am abordat tema cosmică din punct de vedere coloristic datorită simbolisticii universale. Ni s-a părut perfect relevantă pentru spiritul progresist al comunității tot mai mari care s-a format în jurul brandului IQOS. ILUMA STARDRIFT celebrează perseverența membrilor comunității noastre și îi inspiră să-și urmeze cele mai ambițioase visuri. ” – Denys Strobykin, Director Marketing & Digital, Philip Morris Romania.

IQOS ILUMA este cel mai recent dispozitiv fără fum al PMI, destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină.

Colecția de dispozitive IQOS ILUMA cuprinde: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA și IQOS ILUMA ONE. Toate cele trei tipuri de dispozitive vor fi disponibile în ediția limitată STARDRIFT. De asemenea, colecția cuprinde și accesorii inspirate de aceeași temă cosmică, pe care utilizatorii le pot folosi ca să-și personalizeze dispozitivele.

IQOS ILUMA PRIME STARDRIFT are un design elegant, din aluminiu anodizat și o husă din material textil de culoare albastră cu inel auriu. Dispozitivul poate fi personalizat atât în ceea ce privește funcțiile de conectare prin intermediul smartphone-ului, cât și offline, cu o gamă largă de accesorii, inclusiv huse pentru încărcător sau inele pentru stilou.

IQOS ILUMA STARDRIFT are o nouă carcasă de culoare albastră intensă și ușiță laterală care poate fi personalizată. Acesta are un design similar cu cel al generațiilor anterioare IQOS și oferă o experiență îmbunătățită.

IQOS ILUMA ONE STARDRIFT este cel mai practic dispozitiv all-in-one cu 20 de utilizări consecutive. Are aceeași nuanță de albastru profund specifică temei, iar capacul superior este auriu. IQOS ILUMA ONE este cel mai avansat dispozitiv compact din portofoliul IQOS.

Toate dispozitivele ILUMA sunt dotate cu funcții avansate, precum gesturi inteligente, pornire automată, diferite moduri de iluminare, alerte și posibilitatea ca utilizatorul să blocheze sau să deblocheze dispozitivul atunci când este necesar. Toate funcțiile pot fi activate sau dezactivate din aplicația IQOS.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum. Din 2008, PMI a investit peste 10.5 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor.

Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domeniile toxicologiei sistemelor preclinice, cercetării clinice și comportamentale, cât și studii ulterioare introducerii pe piață. În noiembrie 2022, PMI a achiziționat Swedish Match – lider în comercializarea produselor cu nicotină pentru uz oral – și se află astfel în fruntea companiilor care luptă pentru un viitor fără fum prin mărcile sale IQOS și ZYN.

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unei versiuni a dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, Platforma 1, și a consumabilelor aferente, precum și produsului de tip snus al companiei Swedish Match, ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP). În 30 septembrie 2023, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 82 de piețe iar PMI estimează că aproximativ 19,7 milioane de adulți din întreaga lume, au trecut deja la IQOS și au renunțat la fumat.

Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 36,2% din veniturile nete totale ale PMI pentru cel de-al treilea trimestru din 2023. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI și-a anunțat în februarie 2021 ambiția de a se extinde în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și, prin filiala sa Vectura Fertin Pharma, își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de experiențe de sănătate integrate.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com.