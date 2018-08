Pink a ajuns de urgență la spital. Artista și-a anulat concertele și le-a transmis fanilor un mesaj după ce în presa internațională au apărut câteva fotografii cu ea pe plajă. (Console si accesorii gaming )

Pink se afla în Sidney, acolo unde avea programate mai multe concerte din turneul ei mondial. Duminică, însă, a fost internată în spital, fiindcă era deshidratată. A fost externată, dar luni, cu câteva ore înaintea unul alt concert, i s-a făcut rău din nou şi a fost dusă la spital din cauza unui virus stomacal. Medicii au anunţat că au ținut-o sub observaţie pe parcursul nopţii şi au externat-o astăzi. Cele două concerte anulate vor fi reprogramate.

Pink, mesaj pentru fanii ei

În presa internațională au apărut câteva fotografii cu Pink la mare, alături de fiul ei, iar unii fani i-au reproşat că şi-a anunlat concertele pentru a se relaxa. Artista a publicat imediat un mesaj pentru a clarifica lucrurile.

„Am să explic, din respect pentru fanii mei. Am planificat concertul minuţios, dar am vrut să mă relaxez cu copii mei atunci când ies de la hotel şi din 2017 am planificat o excursie la Byron. După ce mi-a fost rău prima dată am reuşit să ies cu copiii şi paparazzii ne-au fotografiat. Ei nu v-au arătat, însă, faptul că am mers în repetate rânduri la medic şi nici pastilele pe care le-am luat. Niciodată nu am anulat, dovedind lipsă de respect pentru persoanele care muncesc din greu cheltuind bani pentru a veni să mă vadă cântând. Nu am trişat în niciun turneu, am un bilanţ impecabil când e vorba de a nu anula concerte", a explicat Pink.