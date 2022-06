Piscina acasa: Cum sa aduci marea si plaja la tine in gradina?

Vara este aici si caldurile caniculare isi fac simtita prezenta in fiecare zi. Ziua este lunga si dorinta de distractie parca este mai mare ca niciodata.

Nevoia de a ne racori este tot mai pronuntata si marea ne cheama la ea. Un drum pana pe litoral in weekend impreuna cu familia sau prietenii poate fi o idee excelenta, insa ce facem atunci cand nevoia de a ne scalda este mare si timpul este limitat? In astfel de situatii o piscina acasa poate fi cea mai buna solutie pentru tine.

De ce o piscina poate fi cel mai frumos cadou vara aceasta?

Imagineaza-ti: o piscina la tine in gradina, cu apa rece, perfecta pentru a te racori vara, indiferent de ora. Acest element poate schimba foarte mult modul in care iti petreci acasa timpul liber in sezonul cald, fiind un accesoriu foarte popular in randul proprietarilor de case. Iata 3 motive de ce acum este cel mai bun moment sa investesti intr-o piscina pentru gradina ta:

Mod placut de a te racori

Ce este mai reconfortant decat o baie in apa rece vara? Alaturi de bautura preferata si un sezlong gonflabil, nivelul de relaxare va atinge cote maxime.

Marea este in permanenta la discretia ta

Cu totii am dori sa mergem in fiecare weekend pe litoral, insa acest lucru nu este posibil intotdeauna. Din fericire, acest impediment poate fi usor depasit cu ajutorul unei piscine. De ce trebuie sa iti pierzi timpul pe drumuri si sa te deranjezi cu cazarea atunci cand poti sa te bucuri de apa si plaja chiar la tine acasa?

O modalitate excelenta de a petrece

O piscina, un gratar, prietenii si familia alaturi de tine. Ce altceva poate fi mai frumos si mai relaxant decat un timp de calitate petrecut cu acestia? Indiferent ca vorbim despre adulti sau copii, toata lumea se bucura de o piscina, acesta fiind un mod foarte distractiv de a te relaxa si a combate arsita verii.

Amenajare spatiului de langa piscina

In functie de dimensiunea gradinii tale, poti sa alegi o piscina mai mare sau mai mica. Bineinteles, si forma aleasa ramane la discretia ta, acestea fiind de cele mai multe ori dreptunghiulare, rotunde sau ovale.

Pentru a completa frumos tot aranjamentul, ideal este sa echipezi spatiul cu tot ce ai nevoie pentru a te bucura cat mai bine de piscina:

Sezlonguri

Cateva sezlonguri sunt necesare pentru a te putea relaxa in lumina soarelui sau la adapostul umbrelei.

Dale sau nisip

Gazonul este de ajuns, insa de ce sa nu incerci sa reproduci cat mai bine plaja acasa? Un pavaj frumos realizat din dale sau pur si simplu nisip, poate aduce gradinii un aspect mai frumos si mai autentic.

Cateva plante ornamentale

Nu trebuie sa uiti nici de cateva plante ornamentale pentru a face locul mai exotic. Cativa cocotieri sau palmieri cu siguranta vor da piscinei un aspect luxuriant.

Un gratar

Bineinteles, nu trebuie sa uitam de gratar. Ce altceva se potriveste mai bine cu piscina decat gratarul?

O piscina poate fi una dintre cele mai bune investitii pe care le poti face pentru timpul liber. Prietenii si familia iti vor fi recunoscatori si cu siguranta te vei distra vara aceasta mai bine ca niciodata.