Plaja secretă din Thassos, de care majoritatea românilor nu au auzit. Cum poţi ajunge la Fari Beach

Atunci când aleg o destinaţie pentru vacanţă, cei mai mulţi români optează să meargă pe tărâm grecesc. Insula Thassos se numară printre destinaţiile extrem de polulare, plajele de acolo, dar şi preţurile accesibile fiind principalele atracţii. Pe lângă aceste lucruri, Fari Beach, ar putea să îi facă pe turişti să îşi planifice concediul acolo.

Fari Beach se află în vestul insulei Thassos, foarte aproape de staţiunea Skala Marion. Plaja Fari este o plaja neamenajată, cu un aspect sălbatic, prin urmare, acolo nu veţi găsi umbrele şi şezlonguri de închiriat sau alte servicii de acest fel.

Unde se află, de fapt, Fari Beach pe Insula Thassos?

Din acest motiv, dacă vă gândiţi să vă petreceţi concediul acolo, din bagaje nu trebuie să lipsească răcoritoare, mâncare, prosopul şi nici umbrela.

Pe anumite segmente din plajă există stânci, atât pe uscat, cât şi la intrarea în mare. Locul este format dintr-un amestec de nisip şi pietriş, iar în porţiunile în care există stânci, sunt şi arici de mare.

Intrarea în apă este destul de lină, dar cu toate acestea, locul nu este indicat pentru cei mici, din cauza pietrelor. În apropiere de Fari Beach există mai multe vile de închiriat, însă nu sunt restaurante sau terase.

Administratorul unui hotel din Grecia s-a plâns de dezastrul făcut de români

Moustakas Niko este numele administratorului unui hotel din Halkidiki, din Grecia, care a rămas profund dezamăgit în momentul în care a descoperit cum arătau apartamentele în care au stat românii. Acesta susține că oamenii au lăsat în urmă o mizerie de nedescris și câteva lucruri stricate, dar care îi vor costa timp și bani pe responsabili pentru a le putea repara. Hotelul Para Thin Alos este unul dintre cele mai apreciate hoteluri în care se cazează de obicei românii, tocmai de aceea, Niko susține că este pentru prima dată când s-a confruntat cu așa ceva.

„Din păcate, astăzi am fost foarte supărați de ceea ce am găsit în apartamentele noastre când a plecat un grup de familii din România. Am dat peste o imagine foarte murdară, dezordonată, cu mici pagube. Au lăsat mult gunoi, o farfurie spartă. Luna trecută am avut din nou 4 familii din România care au fost oameni fantastici și ne-am distrat de minune. Au părăsit apartamentele așa cum le-au primit, cu respect și responsabilitate. Suntem umani. Vă rugăm să respectați condițiile bune de cazare. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a scris Moustakas Niko, pe un grup de Facebook, intitulat Forum Halkidiki.