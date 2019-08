Polițiștii au oprit această dubiță cu numere de Covasna! Au rămas fără cuvinte când au văzut ce transporta: “Ia uite! Doamne ferește!”

Dacă-ți spune cineva câți oameni au coborât din dubița cu numere de Covasna, începi să râzi și-i zici să termine cu glumele! Însă e adevărat, nu e nicio glumă! Într-un filmuleț postat de celebrul Marian Godină, din mașină coboară peste 40 de persoane.

Te plictisești uitându-te cum coboară oamenii, unul câte unul, și crezi, la un moment dat, că ei urcă apoi prin față și de aia sunt așa de mulți. Dar nu e așa, chiar au stat ca sardelele în dubița cu o capacitate de maximum 15 persoane.

Cum se poate muta un cartier ……. Publicată de Marius Salajan pe Vineri, 23 august 2019

Totul a fost descoperit la un control de rutină al polițiștilor de la Circulație. ”Ia uite! Doamne ferește”, se aude pe clip cum exclamă unul dintre oamenii legii, văzând atâtea persoane înghesuite în acel mijloc de transport.

Și comentariile sunt pe măsură! Cei mai mulți încearcă să numere, dar se opresc ba la 41, ba la 45, ba la 47.

”Prima dată când am vizionat integral filmulețul am avut impresia că ăștia coboară pe-o parte și intră pe altă parte din nou în dubă! ????”, ”Imposibil să încapă atâția, stăteau ca sardelele acolo …”, ”Eu am renunțat la 40,că a schimbat cadrul, reclamă mai bună la dubițe Ford, nu există”, ”Mama ,sincer imi aduc aminte de copilărie când lucram pe timp de vacanta la cartofi ,ne lovea cu o bată sa intram cât mai mulți, sincer va spun nu mint cu un cuvânt”, ”Ce masina e asta? Trebuie sa imi iau si eu una pentru sotie si lucrurile copilului cand plecam in vacanta”, ”Sunteti rai cu totii. Omul e geniu, a reusit sa aduca mana de lucru direct din India prin gaura din parcare”, sunt câteva dintre comentarii.