Poliţiştii care l-au prins pe criminalul de la Săpoca: „Când am ajuns, portarul era fugărit de pacient cu o bară metalică“

Marian Fetic şi Iulian Mihai sunt poliţiştii care au pus capăt episodului extrem de violent de la spitalul de psihiatrie din Buzău. Cei doi polițiști ajunseseră la locul masacrului pentru a preda un scandalagiu în stare de ebrietate.

Cei doi poliţişti care l-au încătuşat pe bărbatul care a ucis cinci pacienţi din spitalul de psihiatrie Săpoca şi a rănit alţi opt au crezut că au de-a face cu o tentativă de evadare din unitatea medicală. Abia după ce l-au prins, au aflat că pacientul pe care îl încătuşaseră în curte făcuse măcel cu câteva minute înainte.

”În dimineaţa zilei de 18.09, în jurul orei 3.00, m-am deplasat la spital în vederea finalizării documentelor pentru internarea unui bolnav psihic. Am coborât din maşină, pentru a solicita portarului să ne deschidă. Am auzit apoi un zgomot de la un geam spart, după care l-am văzut pe portar alergând şi un bolnav pe urmele lui, care agita o ţeavă metalică. Am crezut că persoana respectivă a spart geamul pentru a părăsi unitatea medicală. Atunci nu m-am gândit că acesta comisese crimele despre care am aflat ulterior”, spune ag. sef pr. Marian Fetic, de la postul Costeşti, potrivit adevărul.ro

Se pare că cei doi polițiști au încercat să discute prima dată cu pacientul însă fără niciun rezultat. Apoi a fost imobilizat şi încătuşat, cu mari eforturi, după ce în ajutor a sărit portarul unităţii medicale. Stativul pentru perfuzii avea sânge pe el, au mai spus poliţiştii.

”În momentul în care am ajuns la poarta de acces în curtea unităţii, am observat cum dinspre gheretă venea paznicul alergând iar în urma lui era un bărbat în pijamale care agita o bară metalică şi se apropia de noi. În acel moment, am procedat la imobilizarea lui. În prealabil, l-am somat verbal să lase ţeava, într-un final a lăsat-o, însă a opus rezistenţă dar am reuşit imobilizarea lui şi cu ajutorul paznicului. A spus câteva cuvinte însă nu era coerent. Consider că se putea întâmpla şi ceva mai rău. A fost vorba de secunde. Totul s-a derulat cu mare rapiditate”, a declarat ag. Iulian Mihai, de la postul rural Costeşti, potrivit adevărul.ro