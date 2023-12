Post negru timp de o săptămână și scandal în mediul online. Damian Drăghici a fost criticat și lăudat pentru decizia de a nu mânca nimic

Damian Drăghici (53 de ani) a ales să țină post negru timp de 7 zile. Iar decizia lui a stârnit multe controverse în mediul online. În timp ce unii oameni l-au lăudat pentru decizia de a nu mânca nimic, alții l-au criticat dur.

Celebrul artist a slăbit mai mult de 5 kilograme, după ce a băut doar apă timp de o săptămână. Damian Drăghici a vorbit publicul despre procesul prin care a trecut și i-a ținut la curent pe fani în ceea ce privește starea lui, după fiecare zi de post.

Damian Drăghici a realizat prima postare în a doua zi de post negru. Artistul a explicat că a băut doar apă, motiv pentru care începuse să aibă dureri de cap. Însă, de-a lungul timpului, a învățat cum să gestioneze problemele cu care se confruntă în această perioadă în care nu mănâncă nimic.

Sunt momente când îmi scade energia, dar am învățat să respir și am învățat să pot să le gestionez de așa natură încât să pot să fac față. (…) Altfel nu mă simt deloc slăbit, sunt deja la 38 de ore (…) Până acum mă simt foarte bine”, a spus Damian Drăghici, pe Instagram.

„Vreau să vă anunț că astăzi este, iarăși, ziua a doua de post negru. Ieri nu am băut nimic, decât apă. Am puțină durere de cap, pentru că nu am făcut încă hidrocolonoterapia. Deci, trebuie să fac neapărat hidrocolonoterapie și atunci, odată ce ies toxinele din corp nu mai ai dureri de cap.

Celebrul cântăreț a reușit să ducă până la capăt ceea ce și-a propus, însă nu a fost tocmai ușor. Ziua 4 de post negru s-a dovedit a fi cea mai grea.

„Astăzi pot să spun că a fost cea mai grea zi pentru mine. De obicei era ziua 3. M-am simțit foarte low, foarte jos, așa. N-am avut energie foarte multă. (…) Cred că am început la 89-90 (kilograme) și astăzi dimineață eram la 87. Starea a fost așa mai moale.

Mi-am găsit resursele interne. Cu toate că am avut și o zi foarte, foarte, foare busy cu foarte mulyte lucruri. Cred că dacă aș fi stat toată ziua în pat era ok, dar am avut mult de muncit. Sper să fie ok mâine.”, a declarat artistul.