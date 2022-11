Poveste de viață: „Într-o noapte rece, un miliardar a întâlnit un biet bătrân, afară”

Nu promite mai mult decât poți oferi, nu te lăuda cu mai mult decât poți tu să faci. Faptele contează, la fel ca vorbele pe care le spunem. Pilda de astăzi ne învață cum să apreciem modul în care facem promisiuni, și cât de important este să te ții de cuvânt.

O vorbă din popor spune așa: „Promisiunea e mai rea ca datoria”. Zicala se potrivește perfect contextului poveștii pe care o prezentăm, în rândurile ce urmează. Când te gândești că îți este greu și că nu ești mulțumit cu ceea ce ai, gândește-te de două ori înainte. Unii nu au ce mânca, alții nu au un acoperiș deasupra capului, iar alții nu au cu se încălța sau îmbrăca. Sunt multe exemple în jurul nostru ce ne fac să conștientizăm anumite lucruri cărora nu le dăm atât de multă importanță și, care, pentru alții reprezintă un lux sau un ideal la care nu pot ajunge.

Fiecare poveste de viață pe care o auzim sau pe care o citim, ne învață cât de mult trebuie să apreciem lucrurile mărunte ce contează enorm.

Modul în care alegem să ne raportăm la oamenii din jurul nostru și la binele pe care îl putem face ajutând, contează. La fel ca faptele, și cuvintele pe care le spunem și promisiunile pe care le facem, contează în aceeași măsură.

„Nu promite nimic, nici măcar dragoste…”

„Într-o noapte rece, un miliardar a întâlnit un biet bătrân, afară. L-a întrebat: «Nu simți că este frig afară și nu porți niciun palton?» Bătrânul a răspuns: «Nu am, dar m-am obișnuit cu asta.» Miliardarul i-a răspuns: «Așteaptă-mă! Am să intru acum în casa mea și am să-ți aduc unul.» Bietul bătrân a fost atât de fericit și a spus că îl va aștepta. Miliardarul a intrat în casă și l-a uitat pe bătrân.

Dimineața, și-a amintit de acel biet bătrân, și a ieșit să-l caute, dar l-a găsit mort din cauza frigului. Bătrânul a lăsat, însă, o notiţă: «Când nu aveam haine calde, am avut puterea de a lupta cu timpul rece, pentru că eram obișnuit cu asta, dar când mi-ai promis că mă vei ajuta, m-am atașat de promisiunea ta și asta mi-a luat puterea de a rezista.»

MORALA: Nu promite nimic, nici măcar dragoste, dacă nu-ți poți păstra promisiunea. S-ar putea să nu însemne nimic pentru tine, dar, ar putea însemna totul pentru altcineva!”