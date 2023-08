Poveste ireală! De ce o mireasă a vrut să divorțeze la doar o zi distanță de la nuntă. Ce regulă a încălcat soțul chiar în ziua cea mare

Povestea ireală a unei femei care a vrut să se „descotorosească” de partenerul ei, la nici 24 de ore de când s-au căsătorit! O mireasă a dorit să divorțeze de soțul ei, la doar o zi distanță de la nuntă, după ce bărbatul a încălcat o regulă care i-a fost impusă încă dinainte să înceapă ceremonia! În ziua cea mare, mireasa a avut parte de un real șoc. Deși s-a enervat cumplit, nu i-a reproșat soțului nimic și a lăsat petrecerea de nuntă să se desfășoare normal. A doua zi, însă, a vrut să îi spună „la revedere”. Iată mai jos, în articol, din ce motiv s-a supărat mireasa și cum s-a terminat întreaga poveste!

Cu puțin timp înainte să aibă loc nunta, o mireasă l-a rugat pe soțul ei să nu se abată de la o regulă, în tot acest timp. Ceremonia a avut loc înainte de Crăciun și și-a dorit cu ardoare divorțul, din cauza unui gest pe care partenerul l-a făcut.

Mirele a încălcat o regulă, în ziua cea mare

Regula era destul de simplă – nu dorea să aibă la nunta ei „tradiția” cu murdăritul reciproc cu tort. Bărbatul, însă, nu a respectat dorința ei, așa că, în ziua nunții, a băgat-o cu capul în desert. De altfel, mireasa a mărturisit că totul „a fost premeditat”, iar bărbatul mai avea o „grămadă de torturi de rezervă”.

„M-am căsătorit chiar înainte de Crăciun și sper să fiu divorțată până la sfârșitul lunii ianuarie. Nu mi-a dorit cu disperare să mă căsătoresc, dar nu m-am opus. Așa că, atunci când iubitul meu m-a cerut în căsătorie în 2020, am decis să facem asta. Fiecare ne-am asumat aproximativ jumătate din responsabilitatea organizării nunții, dar cred că am fost rezonabilă în ceea ce privește compromisul atunci când își dorea ceva.

Singura mea regulă de care am ținut cu tărie a fost să nu-mi pună tort pe față. Fiind un om rezonabil, care mă cunoaște bine, nu a făcut-o. În schimb, m-a prins de ceafă și m-a împins. A fost premeditat și el avea o grămadă de torturi de rezervă”, a povestit femeia.

A vrut să divorțeze la doar o zi după nuntă

A doua zi, după ce a avut loc nunta, femeia i-a spus că nu mai dorește să formeze un cuplu cu bărbatul alături de care s-a căsătorit. Între timp, familiile au încercat să îi explice că ar trebui să îl ierte, mai ales că se iubesc. În continuare, mireasa a explicat de ce nu a suportat ideea de a-i fi chipul mânjit cu tort. În trecut, a fost victima unui accident rutier, aspect care i-a declanșat claustrofobia.

„Am plecat. A doua zi i-am spus că am terminat. Continui să fiu de acord cu asta. Chestia este că de sărbători toată lumea s-a adunat să-mi spună că ar trebui să-i dau o a doua șansă. Ei spun că reacționez exagerat din cauza problemelor mele, pentru că sunt claustrofobă după un accident de mașină, și am intrat în panică când am fost împinsă cu fața în tort și ținută acolo. Îmi tot spun că îl iubesc, chiar dacă acum nu simt deloc asta, că el mă iubește, iar asta înseamnă să nu renunț la primul obstacol”, a continuat femeia, conform The Mirror.

