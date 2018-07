Povestea care a emoționat tot internetul! Ultimele cuvinte ale unei tinere omorâte de un șofer beat: „Mamă, el se hotărăște să bea și eu trebuie acum să mor!”

O postare viralizată în ultimele zile pe Facebook-ul românesc aduce în atenția utilizatorilor o problemă reală: alcoolul și condusul. Chiar dacă poate povestea nu este una adevărată, i-a impresionat pe zeci de mii de oameni, care au distribuit-o pe paginile lor de socializare.

În poveste este vorba despre o tânără care a ieșit cu prietenii la o petrecere și care nu a vrut să bea pentru că știa că urma să conducă. Cu toate acestea, un șofer beat a intrat în autoturismul ei și i-a luat viața. Înainte să-și dea ultima suflare, tânăra a vorbit cu o reporteriță, care i-a notat ultimele cuvinte.

„Mamă, am ascultat de sfatul tău…”

„Mama, am iesit cu prietenii mei si am mers la o petrecere. Si mi-am amintit cuvintele tale: Sa nu beau. M-ai rugat chiar fiindca trebuia sa conduc. Asa ca am baut doar racoritoare. Am fost mandra de mine, fiindca ti-am ascultat sfatul. In comparatie cu ceilalti prieteni am facut alegerea cea buna. Sfatul tau a fost corect. Cand s-a terminat petrecerea, toti si-au luat masina fara insa sa fie in masura sa conduca in siguranta… Eu insa eram sigura ca sunt constienta. Nu puteam, mama, sa-mi inchipui ce urma. Acum sunt culcata pe asfalt si aud politistul vorbind…

Sangele meu e peste tot pe asfalt si eu incerc din toate puterile sa nu plang! Aud doctorii spunand ca nu voi reusi sa supravietuiesc… Sunt sigura ca celalalt copil care conducea nu si-a dat seama cat de repede gonea… In concluzie, el se hotaraste sa bea si eu trebuia acum sa mor… De ce fac asta,mama? Daca stiu ca vor distruge vieti…?! Durerea pe care o simt este ca si cand m-ar intepa mii de cutite. Spune-i sorei mele sa nu se teama si lui tata sa fie puternic. Cineva trebuia sa-i spuna acestui copil ca nu trebuia sa bea daca conduce. Poate daca ai lui ii spuneau, asa cum ai facut si tu, acum ar fi fost in viata… Respiratia mea se face din ce in ce mai slaba… si incepe sa-mi fie frica, mamaaaa!!! Acestea sunt ultimile mele clipe si sunt atat de disperata! As vrea atat de mult sa te imbratisez si sa iti spun ca te iubesc… Te iubesc mult, mama… Adio…’

Aceste cuvinte au fost scrise de o reportera care a fost prezenta la accident. Fetita in timp ce murea murmura aceste cuvinte… Reportera scria socata… Ea a inceput o campanie impotriva conducerii sub influenta alcoolului. Daca nu transmiti acest mesaj pierzi ocazia, chiar daca nu bei, sa ii faci pe ceilalti sa inteleaga ca viata ta si a copiilor tai e in pericol!!”, este postarea distribuită de zeci de mii de oameni.