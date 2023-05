Povestea de viață a Laviniei, tânăra care a fugit la 18 ani cu un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet: ”Doare să povestesc ce mi-a făcut”

Lavinia Duță, o româncă stabilită în Spania și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a povestit cu ochii în lacrimi prin ce momente dificile a trecut în ultima sa relație. Tânăra a vrut să tragă un semnal de alarmă în speranța că poate ajuta și alte tinere să nu pățească aceleași lucruri.

Lavinia Duță are o poveste de viață emoționantă. La doar 18 ani, tânăra a luat o decizie care a schimbat-o radical. Nu i-a fost deloc ușor să își aducă aminte de acele momente, însă a făcut-o pentru că și-a dorit ca fetele care îi află povestea să aibă ceva de învățat din ea.

„Doare să povestesc ce mi-a făcut primul meu iubit, poate le va fi de ajutor altor fete. Vreau să scrieți despre asta, chiar dacă nu mi-e ușor să-mi fac publică povestea”, spune Lavinia pentru publicația La Voz de Galicia.

Lavinia a fugit cu un bărbat necunoscut

În 2005, Lavinia avea doar 18 ani. Tinerei nu i-a lipsit nimic, pentru că situația materială a familiei sale i-a permis să își transforme visele în realitate. La un moment dat, a cunoscut online un român mai în vârstă decât ea, care locuia în Spania. După un timp, Lavinia și-a dat seama că s-a îndrăgostit de cel care urma să fie agresorul ei.

Bărbatul i-a făcut într-o zi o surpriză și a apărut la ușa ei.

„M-a abuzat sexual, așa s-a întâmplat. Habar nu aveam de nimic în ce privește asta, eram o copilă. Mi s-a părut că am comis un păcat, nu am putut spune nimănui. Și, de asemenea, credeam că niciun alt băiat nu avea să mă mai iubească pentru că ceea ce îmi spuseseră era că trebuia să fiu virgină la căsătorie”, povestește ea.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Lavinia a decis să plece în Spania cu el, fără să le spună părinților săi ce vrea să facă. Abia când a ajuns la aeroport, aceasta și-a sunat mama. Femeia a fost șocată de cele auzite, însă nu a mai avut cum să o întoarcă pe fiica ei din drum.

Ce a urmat a fost un adevărat coșmar pentru tânăra româncă.

„Au fost cinci ani groaznici, în care am trecut prin multe. Aveam o dependență emoțională enormă de el. Eu am muncit și el nu, dar controla totul. Familia mea nu a vrut să vorbească cu mine. Le-a luat un an să mă ierte”, spune tânăra.

După cinci ani de coșmar, Lavinia a reușit să scape de controlul bărbatului cu ajutorul părinților acestuia. Tânăra rămăsese singură, singurul ei sprijin fiind părinții fostului iubit. Ei au fost cei care au ajutat-o în tot acest timp, după ce au aflat ce i s-a întâmplat.

Lavinia își împarte timpul între Spania și România

Astăzi, Lavinia Duță este căsătorită cu un bărbat din Pontevedra și își împarte timpul între Spania și România. Și-a reluat studiile și își dorește să devină funcționar public ca părinții ei. De asemenea, se pregătește în domeniul psihologiei.

Lavinia recunoaște că în urma deciziei sale nesăbuite, pe care a luat-o la 18 ani, a trecut prin momente grele, însă este recunoscătoare că nu i s-au întâmplat lucruri mult mai rele: „Cel mai îngrozitor este că mi s-ar fi putut întâmpla lucruri și mai rele. Am riscat enorm”.