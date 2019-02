Povestea emoționantă a unei studente din Iași! A suferit o operație pe cord, în premieră! Avea 5 ani, iar ce a urmat e uluitor

Marina este o student din Iași a cărei viață a început cu greutăți! Aveadoar cinci ani când a aflat că inima ei nu este precum a celorlalți copii de vârsta ei. A ajuns în sala de operație, iar intervenția chirurgicală a fost o premieră în România.

În luna iulie a anului 2001, o fetiță de doar 5 ani, din Iași, se pregătea pentru o intervenție chirurgicală dificilă, care până atunci nu se mai efectuase în niciun spital din capitala Moldovei. Inima Marinei nu funcționa deloc bine.

Marina Rusu își amintește perfect clipele pe care le-a petrecut în spital, momentele de dinaintea operației, dar și bunătatea de care au dat dovadă cadrele medicale. Acum, Marina este o tânără frumoasă și plină de viață, care are multe planuri și un viitor strălucit.

„Când am fost operata, aveam undeva la 5 ani si câteva luni. Am fost primul copil operat la Iasi si, desi eram destul de mica, îmi amintesc câteva lucruri de atunci. Stiu ca eram „rasfatata” spitalului. Toti pacientii si toate asistentele ma iubeau. Daca intram intr-un salon, plecam de acolo cu ceva dulce cu siguranta. Asistentele mi-au adus jucarii, jucarii pe care le am si acum. O întâmplare legata de acest lucru este când o asistenta mi-a adus o papusica, iar eu am scapat-o pe jos si i s-a rupt un picior, iar eu am început sa plâng. Ca sa ma opresc din plâns, asistenta m-a ajutat sa ii bandajez piciorul ca sa se refaca. Am fost asa fericita ca pentru o clipa am fost medic pentru papusa mea”, a povestit Marina, pentru bzi.ro.

Marina a mai dezvăluit ce diagnostic I s-a pus, dar și că a fost primul copil operat la Iași.

„Da, am fost chiar primul copil operat la Iasi. Diagnosticul pentru care am fost operata este drenaj veno-pulmonar aberant si defect septal atrial (DSA), ceea ce de fapt înseamna ca aveam o gaura între atrii. Aveam si unele anomalii ale arterelor care duc sângele de la plamâni la inima. Toate au fost solutionate, iar acum inima mea este ca noua. Au trecut foarte multi ani, iar eu sunt la fel de vioaie ca atunci. Cei 18 ani au trecut frumos peste mine si am învatat sa traiesc si sa ma bucur de viata cât pot de mult”, mai povestit Marina.

Chiar dacă își dorea să devină medict, planurile Marinei s-au schimbat. Ea a reușit să finalizeze studiile de licență, urmând acum un master în Relații Publice și Publicitate.