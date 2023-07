Povestea impresionantă a lui Aristică Bălan, ciobanul cu studii universitare, de pe Transalpina: „Am trăit multe” 

În timp ce cei mai mulți dintre noi sunt într-o fugă continuă după bani și funcții cât mai înalte, Aristică Bălan privește viața mult mai simplu. El este ciobanul cu studii universitare care nu ar renunța la munte și la oile lui pentru nimic în lume. Deși este absolvent al Facultății de Silvicultură din Brașov, bărbatul nu și-a dorit o carieră în domeniu și a preferat să rămână la stână, cu oile, acolo unde duce o viață bună și liniștită.

Aristică Bălan este un cioban atipic. A studiat, a făcut liceul, a mers la facultate, iar când a terminat cu toate s-a retras în munți, alături de animalele sale. Bărbatul nu a căutat un job bine plătit, deși studiile îl recomandă, ci a preferat să trăiască o viață liniștită, în natură, înconjurat de cei trei măgari, cele 2.500 de oi și de câinii pe care îi are.

(CITEȘTE ȘI: UN CIOBAN A SUNAT DE MAI MULTE ORI LA 112 ȘI A ANUNȚAT CĂ ÎL FUGĂREȘTE UN URS. AȘA L-AU GĂSIT POLIȚIȘTII CÂND S-AU DUS SĂ-L SALVEZE)

Aristică: „Cu oile îmi place cel mai mult”

Aristică Bălan spune că nu și-ar schimba viața pentru nimic în lume. Iubește ceea ce face și în fiecare zi are parte de noi aventuri. Are o grijă deosebită de animalele pe care le are, iar transhumanța este momentul său preferat din an. Deși pentru unii viața lui ar putea părea monotonă, ciobanul supune că la stână nu te poți plictisi niciodată, iar fiecare zi aduce noi provocări, mai ales atunci când se întâlnește cu ursul.

„Am liceul, Facultate de Silvicultură absolvită în Brașov, dar tot cu oile, în mijlocul naturii îmi place cel mai mult. Să dorm în cojoc, sub cerul liber. Am circa 2.500 de oi de care am grijă și aici nu te poți plictisi. M-am întâlnit și cu ursul de multe ori.

Am trăit multe, dar nu aș vrea să renunț la asta. Asta îmi place. Îmi plac oile, animalele, natura și munții. Am făcut transhumanţă la cote mari, am făcut Bărăganul, Banatul. Transhumanţa a fost mama noastră. Munţii ăştia sunt plini cu oi așa că și turiștii au ce vedea: verdeaţă, aer curat, apă rece”, a declarat Aristică Bălan, potrivit pandurul.ro.

(VEZI ȘI: ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ! CÂND SE REDESCHIDE CIRCULAȚIA PE TRANSALPINA)

Aristică Bălan, vedetă locală

Aristică Bălan și animalele sale sunt atracția pricipală pentru turiștii ce ajung la stână. Aceștia se opresc și aruncă o privire asupra vieții pe care ciobanul o trăiește. Turiștii, mai ales cei străin, sunt fascinați și scot imediat telefoanele pentru a fotografia tot din jur. Aristică îi primește cu zâmbetul pe buze și răspunde cu răbdare curiozităților pe care vizitatorii le au.

„Opresc turiștii, vin la noi. Se bucură când văd oile, măgarii. Stau să facă poze, să ne filmeze. Sunt mulți străini care vin și fac poze cu noi. Nu înțelegem limba engleză prea bine, dar am înțeles mereu când au venit să facă poze și ne-au spus că avem o țară frumoasă”, a mai spus Aristică.