Povestea impresionantă de viață a Anei Nuță, Golden Buzz-ul Andrei de la Românii au talent. Tânăra de 20 de ani a făcut-o să plângă pe soția lui Cătălin Măruță

Ana Nuță a reușit să impresioneze o țară întreagă și să obțină Golden Buzz-ul din partea Andrei. Cu un talent aparte, tânăra de doar 20 de ani a demonstrat că poate transmite emoții puternice publicului, juriului și telespectatorilor de la Românii au talent. Cine este fata cu clas de aur care a făcut-o să plângă pe soția lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

În ediția de vineri, 16 februarie 2024, Ana Nuță a urcat pe scena de la Românii au talent, moment ce ar putea intrat în istoria producției de la Pro TV. Fără a avea studii muzicale, tânăra de 20 de ani a interpretat piesa ”Nessun Dorm”, opera lui Giacomo Pucinni. În cele câteva minute cât Ana a fost prezentă pe scenă, Andra Măruță nu și-a putut stăpâni lacrimile și a plâns de emoție pe toată durata momentului.

Cine este, de fapt, Ana Nuță, concurenta de la Românii au talent care a obținut Golden Buzz din partea Andrei Măruță

Pe lângă o vocea divină și un talent aparte, Ana Nuță are și o poveste viață deosebită. Tânăra cântă de când era un copil în corul bisericesc. A simți chemare de la Dumnezeu și s-a lăsat ghidată de credința și puterea divină. În vacanțe, Ana obișnuia să stea la mănăstiri, locuri în care studia și își găsea liniștea sufletească. La doar 17 ani, după ce s-a refugiat la un lăcaș de cult de maici din Sibiu, copila a scris chiar o carte ”O altfel de lume. Călătorie în universul interior”.

„Muzica a intrat în viața mea de când eram copil. Am simțit această chemare de la Dumnezeu când s-a pogorât în sufletul meu, când eram la biserică. Deoarece mama mea este o persoană foarte credincioasă, m-a dus de mică la biserică.

Într-o după-amiază am început să cânt singură cântările bisericești alături de oameni și atâta putere de la Dumnezeu am simțit, încât toată biserica s-a întors la mine și a fost impresionată că acel copil micuț avea atâta putere să cânte. A fost un dar primit de la Dumnezeu în inimă. Apoi am continuat, am cântat la biserică, doar că nu am făcut o performanță din muzică’, a povestit Ana Nuță la Pro TV.

Ana Nuță este studentă la Facultatea de Litere din Craiova, departamentul Arte și Media – secția de interpretare Muzicală-Canto și secția Pedagogie Muzicală. Deși mama ei a fost cea care nu a fost de acord să urmeze o carieră muzicală, în cele din urmă și-a lăsat copilul să facă ceea ce iubește. Povestea concurentei de la Românii au Talent a trecut dincolo de micile ecrane, dar și de așteptările juriului. Andra a plâns pe toată durata momentului său artistic, iar la final a apăsat Golden Buzz.

”Ce mi-ai făcut tu mie, Ană! M-ai făcut foarte fericită pentru că mi-ai demonstrat încă o dată că întâlnesc oameni talentați și înzestrați cu har de la Dumnezeu. Nu mă pot abține din plâns, asta mi-a dat interpretarea ta. Este un dar de la Dumnezeu ce ai primit și ai mare, mare grijă de el.

Atunci când muzica pentru mine e dincolo de orice cuvânt, următorul meu pas e să mă ridic, să mă înclin și să apăs acest buton. Cu inima bătând tare și ochii plini de emoție, am apăsat butonul Golden Buzz pentru un talent extraordinar care mi-a atins sufletul cu vocea sa divină. A fost un moment magic, în care am simțit că muzica ne unește într-un mod unic”, a spus și Andra

