Povestea impresionantă de viață a lui Alexandru Bologa, campionul paralimpic la judo: ”Mi-am pierdut vederea când aveam 6 ani”

Alexandru Bologa a adus o victorie impresionantă României! Sportivul a devenit al doilea campion paralimpic de la noi din țară, după ce a câștigat medalia de aur la Jocurie Olimpice de la Paris. Are o poveste de viață ce pare desprinsă din filme!

Succesul de care se bucură Alexandru Bologa în prezent nu este întâmplător. Tânărul se mândrește cu un palmares cu două medalii de bronz pe care a reușit să le câștige în Tokyo, Japonia, dar și la JO de la Rio, Brazilia.

Sportivul a devenit la 28 de ani al doilea campion paralimpic al României, după Eduard Novak, care a obținut medalia de aur la paraciclism la JO Paralimpice 2012 din Londra.

Emoții la cote maxime! Așa am putea descrie momentul în care sportivul român a început „lupta” împotriva kazahului Yergali Shamev. Scorul a fost, fără doar și poate, unul cu o diferență remarcabilă, de 10-0, totul datorită unui ippon, lovitura cea mai puternică atunci când vine vorba de judo.

Tânărul a orbit pe vremea când avea 6 ani. După câteva investigații, medicii au ajuns la concluzia că Alexandru Bologa a rămas fără vedere din cauza faptului că mama lui a contractat un microb în timpul sarcinii.

Vestea că nu va mai putea vedea niciodată lumina zilei a venit ca un fulger pentru familia lui Alexandru Bologa, însă el nu a fost atât de afectat. Tânărul a acceptat situația și consideră că i-a fost ușor să treacă peste asta pentru că era copil.

„Pentru mine, nu a fost o tragedie. Am continuat să îmi trăiesc viaţa în cel mai frumos mod posibil. Am plecat la Cluj-Napoca, la 120 de km de casă, pentru a studia la o şcoală specială. Acolo am început să practic primul meu sport, înotul, până când am descoperit judo-ul. După ce am terminat liceul, am mers la facultate. Eram singura persoană nevăzătoare din clasă şi nu m-am simţit inferior. Toată lumea mă trata cu respect şi făceam tot ceea ce ar fi făcut un student normal. Am studiat şi am absolvit universitatea cu rezultate bune, făcând în acelaşi timp judo. În general, încerc să trăiesc normal şi să profit de părţile bune ale handicapului meu”, a mai spus sportivul.