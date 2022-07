Povestea incredibilă a ”boss-ului trattoriilor”. Află cum a reușit Valentin Sălăgean să se angajeze ca picol la restaurantul mafiei din New York, controlat de celebra familie Gambino

Boss-ul ”trattoriilor” din România, povești fabuloase din America anilor 90. Cum a reușit să se angajeze ca picol la restaurantul mafiei din New York, controlat de celebra familie Gambino? Află întreaga poveste din podcastul ”Taclale”, realizat de Liviu Chiriță, pe Youtube, cel mai nou proiect online lansat de CANCAN.

Valentin Sălăgean este un personaj cunoscut și respectat în industria Horeca. Alături de actualul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, Sălăgean a pus bazele primului restaurant italienesc veritabil din București, ”Trattoria Il Calcio”, transformat ulterior într-un lanț de locații de succes în România și nu numai.

Emigrat în SUA în 1981, Vali Sălăgean are o poveste de viață fabuloasă, pe care s-a decis să o spună, fără menajamente la TACLALE, cel mai nou proiect online, pe care CANCAN îl lansează pe piața media din România, joi, de la ora 20.00, avându-l ca gazdă pe ziaristul Liviu Chiriță.

Vali Sălăgean a trăit intens visul american, încă din momentul în care a ajuns la New York. În primele 6 luni petrecute în SUA, s-a îndrăgostit de o femeie care distribuia ”prafuri” către vedetele de la Hollywood și a jucat într-un videoclip care a făcut istorie la vremea respectivă în SUA. Încurajat de apariția în filmarea difuzată la MTV, Sălăgean și-a dorit să devină actor. Pentru a-și îndeplini visul, avea nevoie de bani ca să urmeze niște cursuri de actorie, astfel că s-a decis să se angajeze ca picol. A ales Il Cortile, unul din cele mai tari restaurante din SUA. Ulterior a aflat că locația, aflată în celebra zonă Little Italy, era controlată de mafia siciliană, mai precis de celebra familie Gambino.

Familia criminală Gambino este una din cele cinci familii care domină crima organizată în New York City, Statele Unite. Grupul, care a trecut prin cinci șefi între 1910 și 1957, poartă numele după Carlo Gambino, șeful familiei în 1963, când structura crimei organizate a câștigat pentru prima dată atenția publicului, ajungând în fața justiției. Operațiunile grupului se extind de la New York și de la malul estului până la California. Familia a fost una dintre cele cinci familii care au fost fondate în New York după Războiul Castellammarese din 1931. În cea mai mare parte a următorului sfert de secol, a fost un jucător minor în crima organizată.

Ascensiunea a ceea ce a fost cea mai puternică familie de crime din America pentru o vreme, a început în 1957, când liderului clanului Anastasia a fost asasinat în timp ce stătea pe un scaun de frizer la hotelul Park Sheraton din Manhattan. Experții cred că sub-șeful Anastasiei, Carlo Gambino, a orchestrat execuția, pentru a controla interesele de jocuri de noroc din Cuba. Averea familiei a crescut până în 1976, când Gambino și-a desemnat cumnatul Paul Castellano ca șef, la moartea sa. Castellano a intrat la un moment dat în conflict cu un alt capo cunoscut John Gotti, iar acesta a orchestrat uciderea lui Castellano în 1985. Căderea lui Gotti a venit în 1992, când sub-șeful său Salvatore „Sammy Bull” Gravano a cooperat cu FBI. Cooperarea lui Gravano l-a doborât pe Gotti, alături de majoritatea membrilor de vârf ai familiei Gambino. Începând din 2015, familia era condusă de Frank Cali până la asasinarea sa în afara casei sale din Staten Island, pe 13 martie 2019.

În primul episod al aventurii americane, difuzat la TACLALE, cel mai nou podcast care poate fi vizionat în fiecare joi, de la ora 20.00 pe CANCAN.RO, Vali Sălăgean povestește cum i-a păcălit pe managerii de la Il Cortile pentru a ajunge un simplu picol la restaurantul controlat de mafie și ce gafă uriașă a făcut la bucătărie, riscând să fie dat afară din primele zile.

Podcastul “Taclale” cu Liviu Chiriță și Valentin Sălăgean poate fi urmărit aici.