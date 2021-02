Povestea incredibilă a unei tinere ce a fost părăsită de soț la cinci zile după ce a rămas paralizată. A început o nouă viață

Riona Kelly, mamă a patru copii, a trecut prin momente greu de imaginat, însă în cele din urmă și-a găsit fericirea. Femeia în vârstă de 37 de ani a fost părăsită de soți la cinci zile după ce a rămas paralizată. A trecut prin momente cumplite, dar în cele din urmă tot răul a fost spre bine, găsind un partener de nădejde în antrenorul său.

Tânăra din Halifax, Yorkshire, a suferit un accident cerebral în urma căruia a rămas paralizată. Mai mult, la numai cinci zile după tragedie a fost părăsită de soțul ei și lăsată singură cu patru copii. Ce doi fuseseră căsătoriţi mai bine de 14 ani, înainte ca bărbatul să o abandoneze pe patul de spital.

La început verdictul medicilor a fost crunt, aceștia au avertizat-o pe femeie că este posibil să nu mai meargă niciodată, dar și-a revenit în mod miraculos.

„După ce soțul meu m-a lăsat în spital, prietena mea, Sarah, a devenit ruda mea apropiată, ea și copiii m-au sprijinit în timpul recuperării mele. Privind în urmă îmi dau seama că aveam o căsnicie stricată, dar ne construisem o viaţă împreună şi aveam responsabilităţi. Era momentul în care aveam cel mai mult nevoie de soțul meu.

În acel moment, medicii mi-au spus că nu voi mai merge niciodată. Am avut un accident de mașină cu 18 luni în urmă și mi-au spus că asta ar fi putut provoca probleme la coloana vertebrală.”, a declarat Riona Kelly

Și-a găsit sufletul pereche

Riona Kelly a avut nevoie de multă putere să treacă peste toate lucrurile ce i s-au întâmplat. Însă soarta i-a scos în cale un om care a ajutat-o foarte mult. Atât cu recuperarea fizică de după accident, cât și în viața personală.

Între ea și antrenorul său s-a legat o poveste de dragostea, iar bărbatul a fost alături de ea exact atunci când a trebuit și i-a dat putere să meargă mai departe.

„După ce am suferit accidentul vascular cerebral, nu numai că a trebuit să mă confrunt cu paralizia, dar am avut de-a face cu pierderea soţului meu şi a căsniciei de 14 ani. După sesiunile de fizioterapie, Keith și cu mine am rămas în contact, el mă întreba cum mă simt şi ce mai fac și relația noastră a înflorit de acolo. Acum suntem împreună de 11 luni, copiii îl plac foarte mult și în sfârșit simt că trăiesc viața pe care o merit”.

Acum am nevoie doar de scaunul cu rotile pentru a parcurge distanțe lungi, dar locuinţa mea nu a fost adaptată în acest sens, așa că încerc să nu-l folosesc. Privind în urmă, ce am păţit s-a transformat în cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. M-am întors în sala de gimnastică și cu ajutorul lui Keith devin mai puternică ca niciodată”, a mai spus Riona Kelly, potrivit observatornews.ro.