Povestea ireală a Magdei, o badantă româncă din Italia: „Când beam bere, auzeam voci în cap care îmi spuneau să..”

Magda este o româncă, în vârstă de 52 de ani, care a ales să părăsească România și să se mute în Italia. De 17 ani se află pe pământ italian, acolo unde lucrează în poziția de badantă. Viața, însă, nu a „ferit-o” de anumite situații mai puțin plăcute. În cele ce urmează, veți descoperi o nouă poveste de viață!

Magda are vârsta de 52 de ani și se află în Italia de 17 ani, alături de partenerul său și fiul lor, în vârstă de 19 ani. În anul 2006, a ales să părăsească România și să înceapă o nouă viață, departe de mulți oameni dragi. În toți acești ani, românca a trecut prin situații dificile. Părăsirea țării natale nu a ferit-o de „rele”. A luat contact cu locuri de muncă nefavorabile, cu viața de stradă, cu alcoolul sau violența. În prezent, românca locuiește la Casa Sabotino, alături de alte 18 persoane.

A ajuns în Italia cu partenerul, însă, fără să aibă un plan pus la punct

Românca și partenerul ei au ajuns în Italia, în 2006. Totuși, nu au avut un plan pus la punct, din timp. Inițial, nu au avut unde să locuiască. Au fost nevoiți să doarmă în gara Termini, apoi șase luni au stat în holul din fața Oficiului Poștal, cu alte 30 de persoane fără adăpost. Dimineața, carabinierii îi goneau. Au ajuns în țară fără să cunoască limba, dar, în timp, au reușit să o învețe. Au frecventat școala de italiană de pe Via Giolitti, Sant’Egidio de pe Via Dandolo, Centrul de ajutor Caritas de pe Via delle Zoccolette.

La scurt timp, românca își găsise de lucru – se angajase ca îngrijoare. Însă, „minunea” a durat doar trei luni, pentru că persoana pe care a îngrijit-o a murit. Apoi, a lucrat timp de 12 ani ca badantă, la negru.

Vezi și CE AU PĂȚIT DOUĂ TINERE ROMÂNCE DIN DÂMBOVIȚA, DUPĂ CE S-AU DUS LA MUNCĂ ÎN ITALIA, ÎN URMA UNUI ANUNȚ DE ANGAJARE

A îndurat rele tratamente, de-a lungul timpului

A fost nevoită să doarmă într-un vehicul abandonat în zona Monti Tiburtini, alături de partenerul ei. Starea de sănătate începuse să se degradeze: „Eu nu stăteam bine de sănătate, el nu mai putea nici măcar să lucreze în depozitele de materiale de construcții, cum puteam să plătim chirie? Era dificil, ploua în mașină și apoi nu știai niciodată unde să mergi la baie”.

Ulterior, viața i-a mai dat o lovitură cruntă – partenerului ei i-a fost descoperită o tumoare la cap. O dată pe lună, românca îl însoțește la spital, pentru ședințele de chimioterapie. Totuși, relația celor doi nu era deloc „roz”, bărbatul lovind-o cu brutalitate, de-a lungul timpului: „Nu a fost niciodată un sfânt, este un tip irascibil, adesea se implică în scandaluri. Și apoi a fost de două ori în închisoare, timp de 4 ani în total, atât în Roma cât și în Toscana”.

„O dată, la cantina din Via Marsala, mi-a dat o palmă atât de puternică încât credeam că s-a stins lumina. Pentru mine s-a făcut brusc întuneric. Luam două analgezice, o bere și nu mă mai gândeam la asta”, a continuat românca.

Vezi și CE PEDEAPSĂ A PRIMIT UN ITALIAN CARE ȘI-A OBLIGAT SOȚIA SĂ FACĂ DUȘ O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ. DECIZIA ESTE DEFINITIVĂ

Și-a găsit liniștea abia în 2021, la un centru de primire

Magda a povestit acel episod violent pe care l-a avut cu partenerul ei. Totuși, nu acela a fost momentul când a reușit să scape de cel alături de care își construise o familie. Femeia a fost nevoită să doarmă și în alte centre de primire și a mai locuit alături de fiul ei care, acum, se află în Germania. Pentru că nu a putut să rămână lângă fiu, s-a întors în Italia. Abia din anul 2021, românca și-a găsit liniștea, la Casa Sabotino.

„Când beam bere, eram mereu zâmbitoare, dar uneori auzeam voci în cap care îmi spuneau să-mi pun capăt vieții, pentru că acolo unde aș fi mers nu ar fi mai fost dureri și nici suferință. Aici, la Casa Sabotino, nu mi s-a spus niciodată că sunt o ratată sau o alcoolică și învăț încet, încet, să am grijă de mine”, a mărturisit ea, arată Rotalianul.com.

Citește și CE A PRIMIT O BADANTĂ MOȘTENIRE, DE LA PENSIONARA DE CARE AVEA GRIJĂ. CÂND A CITIT TESTAMENTUL, A CREZUT CĂ ESTE O EROARE

Sursă foto: Facebook