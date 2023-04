Povestea lui Cătălin Mureş, preotul din Suceava care vindecă durerile oamenilor prin Yumeiho: „Dumnezeu mi-a îndeplinit rugăciunea”

De mai bine de 12 ani, preotul Cătălin Mureș îmbină duhovnicia cu terapia manuală japoneză. Suceveanul și-a găsit cea de-a doua vocație pe vremea când avea 23 de ani, în 1992, și a simțit chemarea de a-i vindeca pe creștini nu doar prin rugăciune. Astfel, a ajuns să învețe terapia japoneză Yumeiho.

În urmă cu ani buni, Cătălin Mureș s-a confruntat cu dureri cumplite de spate care i-au trecut abia după ce i s-a aplicat o tehnică de kinetoterapie japoneză, combinată cu cea chinezească. Preot fiind, și-a dorit și i-a cerut lui Dumnezeu să-i dea puterea de a-i vindeca și pe alții. Astfel, a făcut primul curs de Tumeiho în 2011 și a început să-și ajute apropiații să scape de chin.

„Mă gândeam că eu o să zic: Doamne, fă-l sănătos pe Ghiţă! Şi Dumnezeu o să execute comanda mea şi o să-l facă sănătos. Dumnezeu, nu. Mi-a împlinit rugăciunea, dar m-a pus pe mine să stau în genunchi lângă Ghiţă ca să îl fac sănătos. Am fost prima dată pacient, am avut şi eu dureri de spate şi am avut şansa de a primi o terapie şi am văzut că efectul este extraordinar de bun”, a mai spus preotul Cătălin Mureş, potrivit observatornews.ro.

Cât cere preotul pentru o ședință de kinetoterapie

Pentru o simplă ședință, Cătălin Mureş cere suma de 130 de lei, dar sunt și situații în care nu acceptă bani. Kinetoterapia o face din dorința de a ajuta oamenii, nu se a se îmbogăți și poate spune că în 12 ani, de când practică Yumeiho, n-a fost om care să spună că nu l-a ajutat. Prin acest sistem, a ajuns să fie recomandat și să devină cunoscut în întreaga țară pentru harul său.

„În clipa când ei s-au simțit bine au spus și la alții. În general asta este cea mai bună reclamă, pacientul mulțumit, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că au fost mulțumiți toți încă de la început. (…)

Nu avem pretenția de a fi buni la toate, însă sunt segmente cu rezultate foarte bune. Ce pot să vă spun este că nu am avut pe nimeni în 12 ani care să spună că nu a simțit o mică îmbunătățire măcar”, a spus preotul pentru monitorulsv.ro.

