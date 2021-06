Povestea polițistului-erou care a salvat o tânără de la înec, după ce aceasta ar fi încercat să se sinucidă

Cristian Neculau are 53 de ani și de 16 ani lucrează în cadrul Serviciului pentru Siguranța Circulației, de la Poliția Locală Iași. Bărbatul se afla în timpul programului atunci când a văzut că o tânără de 27 de ani a plonjat cu mașina în lac.

Evenimentul, care din fericire nu s-a sfârșit tragic, a avut loc în zona lacului Ciric din Iași. O tânără, în vârstă de 27 de ani care suferea de depresie din cauza divorțului, ar fi vrut să-și pună capăt zilelor. A plonjat cu mașina în lac, iar polițistul, în vârstă de 53 de ani, n-a stat pe gânduri și a salvat-o în ultima clipă.

Imaginile cu polițistul-erou au devenit virale, iar toată lumea l-a felicitat pentru gestul său. A fost pentru prima oară când a fost martor la așa ceva, însă nu se consideră un erou. Bărbatul mărturisește că și-a făcut doar meseria.

”Am realizat ceva frumos în cariera mea și sunt mândru de acest lucru. Consider că am făcut un gest pe care l-ar fi făcut oricine în locul meu. Suntem oameni și trebuie să ne ajutăm între noi. Nu puteam și nu era normal să mă uit la ea cum se îneacă. Ce pot să vă spun, că mi-a fost mai greu după, m-au trecut niște sentimente pe care nu le pot descrie.

Am salvat un om și aș mai face-o dacă este nevoie. A fost prima dată în viața mea când am făcut un astfel de lucru și când am fost martor la un așa accident. M-au sunat toți cunoscuții după ce au apărut filmările, să mă felicite. Eu o să îmi fac în continuare meseria. Nu mă consider un erou! Am fost, sunt și voi fi un om simplu”, a declarat Cristian Neculau pentru bzi.ro.

În sprijinul polițistului a mai venit o persoană, care se afla la o terasă din împrejurimi. Cei doi au reușit, din fericire, să îi salveze viața tinerei. În mai puțin de 5 minute, fata a fost adusă la mal și transportată la Spitalul „Sfântul Spiridon din Iași”, unde a rămas câteva ore pentru investigații.