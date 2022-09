Povestea româncei care a fost croitoreasa Reginei Elisabeta: ”Eram verificată de fiecare dată”

O româncă din Bacău se poate lăuda cu o experiență de viață demnă de film. Claudia Florian a ajuns să fie croitoreasa personală a Reginei Elisabeta a II-a, după ce a părăsit România, împreună cu cele două fiice, pentru a-și urma soțul la lucru în Anglia.

Deși își făcuse un bun renume în țară, Claudia Florian s-a văzut nevoită să o ia de la capăt. Se întâmpla în 2007. Însă tot răul spre bine! Chiar dacă începutul a fost dificil, fiind nevoită să abandoneze mașina de cusut pentru a lucra ca femeie de serviciu, românca a reușit să redevină o croitoreasă recunoscută în Capitala Angliei.

„Am avut noroc şi am întâlnit-o pe Ana Cristache, o altă românca stabilită în Londra. Avea afacerea ei, un magazin de rochii de mireasă. Am lucrat vreo doi ani jumătate împreună, ea ajutându-mă foarte mult să învăţ engleza şi noi tehnici de croitorie. Din păcate, a fost nevoită să vândă afacerea, moment în care m-am găsit în poziţia de a-mi căuta un alt loc de muncă. Mi-am făcut un C.V. şi am plecat prin Londra ciocănind la toate magazinele să văd cine are nevoie de o croitoreasă”, a povestit Claudia, potrivit ziaruldebacau.ro.

Povestea româncei care a fost croitoreasa Reginei Elisabeta este incredibilă!

Pentru că și-a dorit enorm să redevină croitoreasă, Claudia a muncit enorm și a ajuns să fie remarcată de o casă de modă ultra cunoscute cu care a început să colaboreze. Încet, încet și-a câștigat poziția, iar designerii cu care lucra au invitat-o la toate marile prezentări de modă din lume. Ascensiunea ei nu s-a oprit aici, culminând în ziua în care a fost a fost căutată de asistenta personală a Elisabetei a II-a, Regina Angliei.

”Într-o zi am fost sunată de o persona care nu se prezentase şi mi-a spus că cineva ar vrea să mă întâlnească şi să vorbească cu mine despre un nou loc de muncă. Mi-am zis că trebuie să încerc, pentru că niciodată nu strica experienta unui interviu şi oricum nu aveam nimic de pierdut. Când am ajuns la interviu, am întâlnit o doamnă foarte aspectuoasa, care s-a prezentat ca fiind asistentă personală a Elisabetei, Regina Angliei. Nu îmi venea să cred. Am fost foarte încântată de oferta ei. Am avut un alt interviu la Buckingham Palace, era un nou început pentru mine.”, a spus femeia.

”De fiecare dată când întâlneam Regina, trebuia să mă înclin în faţa ei”

Claudia a povestit ce trebuia să facă atunci când intra în palatul Reginei și la ce trebuia să renunțe atunci când se întâlnea cu suverana Angliei.

”După interviu, am fost acceptată pentru o perioadă de un an să fac hainele Reginei, să o întâlnesc personal şi să facem probe la diverse materiale pentru a confecţiona piesele vestimentare pe care le purta. Materialele folosite erau 100 la sută mătase naturală, făcute la comandă pentru Regina Elisabeta. Experienţa a fost nemaipomenită. Eram verificată de fiecare dată când intrăm în palatul Reginei şi nu aveam voie cu telefon sau alte aparate cu care puteam face poze sau înregistrări.

De fiecare dată când întâlneam Regina, trebuia să mă înclin în faţa ei şi să spun “Majestatea Voastră”. Mă simt împlinită că am avut această oportunitate să ajung acolo unde nu oricine ajunge şi mai ales pe forţele proprii”, a mai povestit Claudia, care a creat vestimentații și pentru cântăreaţa Beyonce, actriţa Francesca Duton și alte vedere de talie mondială.

Sursa foto: Ziarul de Bacău