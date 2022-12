Povestea sfâșietoare a unei mame din Cluj. De 43 de ani își caută fiica

O femeie și-a strigat durerea în emisiunea Acces Direct și a povestit cum i s-a schimbat viața în urmă cu mulți ani. În 1979, aceasta a născut o fetiță acasă, însă la scurt timp a fost anunțată că micuța a murit. Lucreția simte că fiica ei este în viață, iar timp de 43 de ani a făcut tot posibilul să o găsească. Povestea femeii este emoționantă!

O femeie din județul Cluj trăiește un coșmar și se gândește tot timpul la fiica pe care a născut-o acasă, dar de la care nici măcar nu și-a luat „adio”. Fiica ei s-a născut în anul 1979 chiar în seara de revelion. Femeia a așteptat mult timp ca ambulanța să ajungă la ea, pentru că zăpada avea mai bine de un metru.

Lucreția susține că fiica ei era sănătoasă și a plâns mult după ce a născut-o. Femeia își amintește cum a mers alături de micuță la spital. După ce fetița a fost luată de lângă ea, medicii au anunțat-o pe femeie că fiica ei a murit.

„Aveam 19 ani, mai aveam o fetiță tot din 1979, din ianuarie. Tot în anul ăla am fost gravidă cu Simona și am născut-o chiar de Revelion. Am născut acasă, m-au apucat durerile seara. (…) A nins atunci cam un metru și nu a putut nici să vină salvarea. (…) Fata a fost sănătoasă și a plâns foarte mult, plânsul ei și acum e aici. Dacă ar fi trăit, eu cred că trăiește, ar fi avut 43 de ani (…) Vie am văzut-o, am mers amândoua la spital. Fetița mi-a luat-o, a spălat-o (…) Am adormit și a venit cineva din cadrul spitalului și zice >”, a mărturisit Lucreția, pentru Acces Direct.

Femeia nu înțelege de ce nu și-a putut vedea copilul

Femeia susține că a născut la 7 luni de sarcină. La ieșirea din spital, Lucreția a primit un certificat de naștere și unul de deces. Mama se întreabă din ce motiv nu a fost lăsată să își vadă fiica.

„La 7 luni mi s-a spus că era (n.r. nașterea). (…) I-a făcut certificat de naștere și de deces. (…) De ce ca mamă nu m-a pus să semnez sau să mi-o dea în brațe. (…) Pe mine nu m-a lăsat să vorbesc (n.r. soțul) „Să nu spui la nimeni că ai născut și că a murit fetița” (…) Nu îmi vine să cred că a murit pentru că eu nu am mai văzut-o”, a adăugat femeia.