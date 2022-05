Povestea tristă a bunicii Rina, femeia care trăieşte fără curent şi cu tavanul picat la podea: “Am rămas fără copii, nu mai am nimic”

Povestea tristă a bunicii Rina, o femeie în vârstă de aproape 80 de ani care trăiește fără curent electric și cu tavanul picat la podea. Aceasta a mărturisit că a rămas singură pe lume, copiii i-au murit, și abia se descurcă de pe o zi pe alta.

Bunica Rina mărturisește că nu are pe nimeni și trăiește singură în locuința dărăpănată, înconjurată de un morman de gunoaie. În continuare, aceasta dezvăluie dramele prin care a trecut. Nu mai are pe nimeni lângă ea, anii bătrâneții petrecându-i singură, într-o locuință dărăpănată. Condițiile de trai sunt extrem de grele, bunica Rina neavând curent electric, iar în zilele friguroase încearcă să se încălzească la o sobă.

Bunica Rina trăiește fără curent și cu tavanul picat la podea

Anii bătrâneții își spun cuvântul în cazul bunicii Rina. Femeia de aproape 80 de ani se confruntă cu probleme de sănătate și se deplasează cu dificultate.

”Copilul a murit, fata a murit. A făcut copii prea mulți! Ce să fac, am rămas fără copii, nu mai am nimic! Acum, doar pe dumneavoastră vă am. Veniți pe la mine când și când…”, spune bunica Rina.

Mai mult decât atât, bunica Rina mărturisește că abia dacă reușește să aibă apă potabilă, iar când vine vorba despre hrană, aceasta lipsește cu desăvârșire.

Prin intermediul Asociației „Povestea Mea”, bunica Rina a primit câteva alimente pentru următoarele două săptămâni. De asemenea, se caută soluții pentru ca aceasta și cei care se află în situația ei să aibă parte de condiții de trai mai bune: ”I-am dus câteva plăsuţe cu mâncare, promiţându-i că ne vom întoarce cât mai curând cu o soluţie pentru a ne asigura că lunile sau anii rămaşi din viaţă vor fi petrecuţi sub altă formã. Pentru aceşti bunici ai nimănui, încercăm să gândim o soluţie prin ridicarea unui centru de zi sau a unei căsuţe care să devinã adăpost pentru cei întâlniţi. Vom pune piatra de temelie, gândindu-ne că ne pot fi bunici!”.

Asociația „Povestea Mea” a postat și date bancare unde oamenii pot dona.

Să îi întindem o mână de ajutor, oferindu-i un acoperiş!

Asociatia Povestea Mea RON : RO07BTRLRONCRT0536856701 EUR : RO54BTRLEURCRT0536856701 BIC / SWIFT : BTRLRO22 Cu specificația : “Bunica Rina” Deschis la Banca Transilvania

Sursă foto: Capturi video Facebook