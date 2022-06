Povestea tulburătoare a lui Cristian din Câmpulung: „În 1990, am fost adoptat și dus în Canada”

Cristian din Câmpulung încearcă să-și găsească părinții biologici prin intermediul paginii de Facebook „Copiii niciodată uitați ai României”. De-a lungul anilor, peste 1.000 de persoane adoptate în România și în străinătate în urmă cu zeci de ani au reușit să se reîntâlnească cu familiile lor. Acest lucru îşi doreşte si bărbatul care a cerut disperat ajutorul oamenilor.

Cristian s-a născut în Câmpulung pe data de 8 iulie 1989. Acesta povesteşte că a avut norocul să fie adoptat de doi oameni minunaţi cărora le mulţumeşte pentru tot ce au făcut în toţi aceşti ani pentru el.

Cu toate acestea, bărbatul vrea să îşi cunoască părinţii biologici, însă îi este foarte greu pentru că nu are prea multe detalii despre aceştia. Speră însă, cu ajutorul celor din jurul său, să poată afla mai multe informaţii.

„SALUTĂRI DIN CANADA!

Numele meu la naștere a fost PRENDARU sau PRUNDARU CRISTIAN și sunt născut în 8 iulie 1989 în CÂMPULUNG, județul ARGEȘ. În 1990, am fost adoptat și adus în Canada de doi oameni minunați, pe care sunt extrem de norocos și mândru să-i numesc părinții mei. Nu am deloc detalii despre familia biologică deoarece nu mai avem documentele de la adopție dar am cerut deja ajutorul autorităților cu ajutorul voluntarilor de pe pagină.

Nu cu mult timp în urmă, mă uitam pentru prima dată la câteva fotografii din România, asta m-a făcut să mă întreb despre mama și tatăl meu natural și despre restul familiei mele biologice. Mai sunt în viață? Mama mea biologică își amintește de mine? Familia mea biologică știe măcar că exist?

M-a făcut să mă gândesc că ar trebui să mă întorc în România pentru prima dată de când am fost adoptat, că ar trebui să încep să explorez o parte din mine despre care nu știu prea multe și că ar trebui să încerc să-mi găsesc mama biologică înainte de a fi prea târziu.

Sunt atât de multe întrebări despre mine pe care nu le-am pus niciodată de-a lungul anilor, ceea ce este ironic având în vedere că sunt jurnalist.

Nu dețin informații despre părinții mei biologici, deja am inceput calea legala de aflare, dar dureaza undeva la 6 luni , poate așa e mai rapid. Îmi doresc enorm de mult să-i cunosc, de asemenea toate rudele din partea lor, frații și surorile dacă mai am.

Vă rog frumos să DISTRIBUIȚI anunțul meu, poate așa va fi văzut și de familia mea! Vă mulțumesc!”, a transmis Cristian din Câmpulung pe reţelele de socializare.

Pagina a fost creată, în 2015, de Ileana Cunniffe Băiescu, o româncă originară din judeţul Buzău şi stabilită în Irlanda, care a început să îşi caute fratele adoptat în străinătate, în urmă cu 26 de ani.