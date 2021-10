Povestea unui soț care refuză să se trezească dimineața devreme. Soția: „Întârzie la muncă și le spune colegilor că e din vina mea”

O soție este îngrijorată pentru soțul ei după ce bărbatul refuză constant, zile la rând, să se trezească dimineața. Din cauza faptului că îi place să doarmă, acesta întârzie mereu la muncă, iar ca pretext spune că e vina soției lui.

Din păcate, aceasta a fost o realitate de zi cu zi pentru o femeie, al cărei soț urăște să se trezească și să se ridice din pat mai mult decât majoritatea dintre noi împreună.

Este de înțeles că acest lucru a pus o presiune uriașă pe relația cuplului, dar nu numai, femeia simte că nu are de ales în a fi ceasul deșteptător uman al bărbatului ei, deoarece se teme că ar putea să-și piardă slujba pentru că ar fi apărut continuu târziu.

„Soțul meu NU este o persoană de dimineață. Și urăște să se trezească devreme. A făcut-o mereu. Așa că am început să-l trezesc eu, deoarece el are un loc de muncă în pericol pentru că întârzie constant”, a explicat o femeie bătrână pe forumul Reddit Am I The A ** .

„Fiecare dimineață este un coșmar absolut. El ar sta în pat până la 7:30 și ar refuza să se trezească, ar deveni atât de agresiv încât ar fi dat jos ceasul cu alarmă, ar fi împins telefonul de pe noptieră. Pune perna peste cap și strigă literalmente, „pleacă, încerc să dorm puțin, când mă străduiesc să-l trezesc”.

Femeia a încercat totul pentru a-și trezi soțul, de la țipat la el și scoaterea pernei și a cearșafurilor până la gâdilare și stropire cu apă. Însă, în ciuda eforturilor sale, soțul femeii întârzie în mod regulat la muncă, din cauza problemelor obositoare, cum ar fi căutarea unei șosete sau așteptarea încărcării telefonului acestuia.

Cu toate acestea, lucrurile au luat recent o întorsătură când bărbatul i-a invitat pe câțiva colegi la cină și a încercat destul de clar să-i impresioneze.

Le-a spus colegilor că el este cel care încearcă să-și trezească soția dimineața

„Vorbeau despre cum se pricepe la toate, cu excepția faptului că întârzie întotdeauna. A ridicat din umeri și a spus că nu e vina lui că întârzie mereu, de când se trezește la 5:30, merge cu câinii, pregătește copiii pentru școală, pregătește micul dejun, curăță bucătăria, împachetează prânzul, apoi petrece aproape 40 de minute trezindu-mă „, a continuat femeia.

„Eram pardosită de parcă nu-mi venea să cred că vorbește despre noi. Am văzut aspectul de judecată de pe fețele colegilor săi, în timp ce toți încep să-i spună că soțiile lor nu îi tratează așa.”

Unul dintre colegii de serviciu chiar a întrebat-o dacă i-a mulțumit vreodată soțului ei pentru tot ceea ce face, determinând-o să înțeleagă că versiunea sa a evenimentelor nu ar putea fi mai departe de adevăr.

„Am spus de fapt, dacă nu era datorită mie, nu se trezea niciodată. Eu sunt cea care îl trezește constant și nici măcar nu știe să-și seteze alarma în mod corespunzător, darămite să se trezească la cât a spus el că o face „, a spus ea.

„Colegii săi s-au liniștit și au rămas șocați. I-am explicat cât de mult încerc să-l trezesc în fiecare zi și au început să-l privească. Părea supărat, totuși jenat și s-a îndreptat spre mine odată ce au plecat spunând că i-am ruinat reputația și l-am jenat în fața lor doar pentru a-mi hrăni ego-ul. „

Femeia s-a întors apoi către Reddit pentru a se întreba dacă îi datorează scuze soțului ei „pentru că a stricat cina”.

„Nu-i mai permite. Spune-i că nu-l vei mai trezi. Întreabă dacă vrea ajutor pentru a-și seta alarma, dar asta este. Fă-l să recunoască că te-a auzit spunând că nu-l vei trezi, cu o propoziție completă”, a sugerat un utilizator Reddit.

„Spune-i că nu-l vei ajuta să se pregătească. Atunci ignoră problema, ignoră totul, pur și simplu ai grijă de copii și de lucrurile tale.”

Un altul a comentat: „Soțul tău are nevoie de o adaptare a atitudinii. Cum îndrăznește să te arunce sub autobuz? Este timpul să înceapă să-și scoată propriul său ** din pat.”