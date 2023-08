Prăbușită și speriată, Andreea Raicu a luat o decizie fără precedent. În primii ani de celebritate, frumoasa prezentatoare a ajuns la psiholog

Andreea Raicu a debutat în lumea showbizlui în urmă cu peste 20 de ani. De atunci cariera sa a fost într-o continuă schimbare și asta pentru că bruneta a trecut prin multe etape în viața sa personală, s-a maturizat, a încercat să se descopere și să găsească cea mai bună variantă a sa. Deși apare întotdeauna cu zâmbetul pe buze în fața celor care o urmăresc, în sufletul vedetei se ascunde o dramă peste care a trecut cu greu. Iată despre ce este vorba.

Andreea Raicu este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din România. Întotdeauna a fost un exemplu, iar succesul său a inspirat multe doamne și domnișoare. Aparițiile sale au reușit să întoarcă mereu privirile oamenilor pentru că a știut cum să se facă remarcată.

Cu toate acestea, zâmbetul pe care vedeta îl afișează ascunde o suferință mai veche. Problemele sale au început încă din copilărie. Cea care i-a dat viață a fost însoțitor de zbor, motiv pentru care era mai tot timpul plecată de acasă. Andreea Raicu i-a simțit lipsa mamei sale, mai ales atunci când în viața ei se întâmplau lucruri importante, iar aceasta nu era prezentă.

”Îmi era foarte dor de ea când eram mică şi asta mi-a influenţat foarte mult viaţa şi veşnic am avut această teamă de abandon. Tot timpul îmi spunea că tot ceea ce fac trebuie să fie impecabil, fără greşeală şi ireproşabil. Sunt cele trei cuvinte pe care cred că nu o să le uit niciodată, iar tatăl meu îmi spunea că tot timpul trebuie să fiu foarte deşteaptă, că altfel o să râdă lumea de mine. Dorinţa mea de a fi perfectă era atât de mare, încât nici nu mai conta ce-mi doream. Conta să fac pe plac celorlalţi, să nu mă fac de râs, să nu greşesc.”, a mărturisit Andreea.

Cariera sa în lumina reflectoarelor a început imediat după ce a terminat liceul. La scurt timp, Andreea Raicu a devenit din ce în ce mai cunoscută publicului, însă succesul a venit la pachet cu multe situații pe care nu a știut cum să le gestioneze la vremea respectivă. Astfel la doar 19 ani a simțit că are nevoie de ajutor specializat.

”Am început să fac terapie și din cauza presiunii pe care am simţit-o din partea presei, nu eram obişnuită şi cu revistele de paparazzi. A fost o perioadă în care oriunde mă duceam, era cineva în spatele meu, un aparat de fotografiat, cineva care voia să ştie ceva despre viaţa mea. Voiam să rămână doar a mea. Nu mai aveam chef de viață, nu mai aveam energie să fac lucruri. Nu mai aveam niciun fel de direcție”, a declarat Andreea Raicu.

Cum a reușit Andreea Raicu să învingă depresia

În urmă cu aproape 10 ani, Andreea Raicu a luat o decizie care i-a schimbat viața complet. Într-o bună zi s-a hotărât să plece în India, acolo unde a stat o lună de zile într-un ashram. În cadrul unui interviu, vedeta a recunoscut că acel loc a ajutat-o să se redescopere și să înțeleagă multe lucruri despre ea.

”Am făcut cunoștință cu mine, cu cine sunt eu cu adevărat, am regăsit omul din spatele măștilor și armurilor construite, de-a lungul timpului. E locul în care am plâns, am urlat să descătușez furia care domnea în mine, am râs la bucuria întâlnirii cu mine, am dansat, am meditat, am stat în izolare, am făcut lucruri la care nici nu mă gândeam”, a mai povestit vedeta.