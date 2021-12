Premieră în Iași! Incredibil ce au descoperit medicii în burta unei femei care cântărește 220 de kg. Femeia avea dureri abdominale

O femeie care cântărește aproximativ 220 de kilograme s-a prezentat la un spital din Iași cu dureri în zona stomacului. Iată ce au descoperit medicii în urma unor analize. Ieșeanca a fost internată de urgență.

O ieșeancă în vârstă de 37 de ani s-a prezentat la unitatea medicală din Iași cu dureri în zona abdomenului, iar în urma unui set de analize, medicii au descoperit că este gravidă cu al cincilea copil, o premieră pentru Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iași.

O femeie cu greutatea de 220 de kilograme a adus pe lume la Iași al cincilea copil, o premieră pentru Maternitatea ”Cuza Vodă”, aceasta fiind cea mai ”grea” mămică pe care au avut-o în grijă. Viitoarea mamă este sub supravegherea unei întregi echipe medicale: 3 medici , chirurgi și anesteziști. Ieșeanca urmează să nască prin cezariană:

„Avem parte de o premieră la Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie «Cuza Vodă». Este vorba despre o pacientă de 37 de ani, internată la noi, care urmează să nască. Premiera este că această femeie este cea mai mare gravidă pe care am avut-o. Cred că este o premieră atât în Moldova, cât și în țară. Aceasta cântărește aproximativ 220 de kilograme și este o provocare pentru întreaga echipă de medici a spitalului nostru. O echipă de trei medici specialiști o monitorizează 24 de ore din 24. Nu va fi o intervenție simplă, însă specialiștii noștri sunt pregătiți, iar când vor considera că totul este bine, vor demara operația de cezariană”, a declarat Robert Dâncă, managerul Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Cuza Vodă”, Iași, pentru bzi.ro.

Ieșeanca suferă de obezitate morbidă, diabet și hipertensiune arterială

Pe lângă obezitate, femeia are și alte probleme de sănătate – diabet, hipertensiune arterială. Din cauza kilogramelor în plus, intervenția chirurgicală prezintă anumite riscuri, însă medicii sunt optimiști și prevăd un final fericit. Aceasta va mai rămâne sub supraveghere medicală câteva zile:

„Pacienta este în săptămâna 39. Tânăra mamă mai are acasă patru copilași, aceasta a mai avut patru nașteri până în prezent. Toate au fost nașteri naturale, dar acum este nevoie de intervenție chirurgicală. Situația este cu atât mai complicată, cu cât aceasta prezintă comorbidități. Pacienta suferă de diabet și hipertensiune arterială. Din fericire, a ajuns pe mâna celor mai buni medici și la cea mai bună maternitate. Sperăm ca totul să decurgă bine și să se poată întoarce acasă la familie cât mai repede”, a mai precizat managerul Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Cuza Vodă”, Iași.

