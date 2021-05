Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, s-a căsătorit în „secret” cu logodnica de 33 de ani

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a făcut nunta în secret cu logodnica sa, Carrie Symonds, la Catedrala Westminster, din Londra, în cadrul unei ceremonii restrânse, plănuită în secret, informează BBC.

Johnson este primul premier din ultimii 200 de ani care se căsătorește în timpul mandatului. Ministrul pentru coordonarea vaccinării anti-COVID, Nadhim Zahawi, i-a felicitat pe cei doi. El a declarat pentru Sky News că este o veste „minunată”. Potrivit unui purtător de cuvânt de pe Downing Street, a fost vorba despre o „mică ceremonie”, cuplul urmând să sărbătorească din nou, alături de familie și prieteni, vara viitoare.

De asemenea, Johnson a fost felicitat de Twitter de premierul Irlandei de Nord, Arlene Foster, și de secretarul pentru Muncă și Pensii, Therese Coffey. Doar 30 de invitați au participat la ceremonie Deși Boris Johnson a mai fost căsătorit de două ori, Biserica Romano-Catolică permite celor divorțați să se recăsătorească dacă anterior erau cununați în afara acestei confesiuni.

The Mail on Sunday a scris că 30 de invitați au participat la ceremonie, acesta fiind numărul maxim permis conform restricțiilor COVID din Anglia. De asemenea, The Sun a scris că responsabilii de pe Downing Street nu știau în prealabil nimic despre nuntă. Publicul a fost rugat să părăsească biserica după ora locală 13.30.

Mireasa, în vârstă de 33 de ani, purtând o rochie albă, a fost văzută sosind la limuzină o jumătate de oră mai târziu. De asemenea, un grup de muzicieni care-și cărau instrumentele a fost văzut părăsind reședința premierului de pe Downing Street nr. 10 sâmbătă seară. Ultimul premier britanic care s-a căsătorit în timpul mandatului a fost Robert Banks Jenkinson, în 1822.

Din 2019 sunt împreună

Legătura lui Johnson, 56 de ani, cu Carrie Symonds, a fost observată pentru prima oară de presă la începutul anului 2019. Ea lucra din 2010 la biroul de presă al Partidului Conservator, iar doi ani mai târziu a lucrat la campania de succes a acestuia pentru a fi reales primar al Londrei.

Symonds a devenit șefa comunicării partidului, iar în 2018 a plecat să lucreze în PR pentru Oceana, o organizație de conservare a mediului marin. Cuplul a anunțat că sunt logodiți și că ea este însărcinată în februarie 2020. Fiul lor, Wilfred, s-a născut anul trecut, în aprilie.