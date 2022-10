Întortocheate-s căile Domnului! Un preot din județul Iași este acuzat de un enoriaș din localitatea Pârcovaci că i-ar fi destrămat familia. Când bărbatul a pus mâna pe telefonul consoartei, a descoperit „picanteriile”! Nu mai puțin de 27 de mesaje! În plus, părintele Nicoale Crăciun, fostul protopop de Hârlău, ar fi întreținut relații intime cu o femeie căsătorită! Iată detaliile mai jos, în articol.

Preotul Nicolae Crăciun, care slujește într-un sat ieșean, este acuzat de un enoriaș că i-ar fi destrămat familia. Bărbatul susține că părintele, fostul protopop de Hârlău, nu doar că ar fi discutat prin mesaje, ci ar fi întreținut și relații extraconjugale cu aceasta. Mai mult decât atât, enoriașul susține că situația a ajuns și la urechile celor de la Mitropolie, dar nu ar fi fost luată vreo măsură vis-a-vis de comportamentul preotului. În plus, soția preotului ar cunoaște abaterile sale.

Vezi și UN PREOT DIN VASLUI ȘI-A REVENIT CA PRIN MINUNE, DUPĂ CE A FĂCUT INFARCT ÎN TIMPUL SLUJBEI ȘI A SUFERIT 3 STOPURI CARDIACE ÎN DOAR CÂTEVA ORE

Enoriașul susține că soția avea un comportament bizar

Bărbatul din Iași a fost plecat, pentru două săptămâni, în Anglia, în decembrie 2020. Împins de nevoia de a se întoarce în țară, ieșeanul s-a prezentat acasă, în a doua zi de Crăciun. Atunci, acesta a sesizat că soția sa avea un altfel de comportament. Uimit fiind, a purtat discuții. Ulterior, a aflat că fiul său ar fi lipsit de la ore, cât timp a fost plecat din țară. Discuțiile dintre ei au continuat, iar femeia i-a propus să se despartă.

Bănuielile că este înșelat s-au pronunțat când ieșeanul i-a spus soției să meargă la biserică, pentru a se jura: „Când am vrut să o duc la biserică, să jure că nu m-a înșelat, a avut o criză. A deranjat-o, probabil, faptul că o duceam să se întâlnească cu amantul! Eu de unde să știu că e vorba de preot. Mi se învârteau rotițele, dar nu puteam să o acuz așa, fără dovezi”.

Ieșeanul a luat telefonul soției și a descoperit discuțiile: ”Îi trimitea floricele, inimioare și pupici! M-am dus direct la popă”

Suspiciunile au continuat, până în ziua în care ieșeanul a pus mâna pe telefonul soției și a descoperit 27 de mesaje. Consoarta lui și preotul și-ar fi aruncat și „priviri dubioase”: „Când venea și punea mâncare pentru popă, am văzut că privirile lor s-au intersectat. Erau niște priviri dubioase! Atunci m-am decis să-i urmăresc telefonul. Când am reușit să pun mâna pe el, am văzut 27 de convorbiri cu preotul. Îi trimitea floricele, inimioare și pupici! M-am dus direct la popă. «Ce ai cu nevasta mea, măi, nenorocitule?». Mi-a zis: «Nu, ea e vinovată, trage de mine să o duc, să o plimb». După discuția cu preotul, soția a început să șteargă toate mesajele!”.

Citește și CE SALARIU ARE UN DASCĂL DE BISERICĂ? DE NECREZUT CÂT DE PUŢIN CÂŞTIGĂ FAŢĂ DE UN PREOT

La scurt timp, ieșeanul s-a trezit cu o citație de divorț. Bărbatul din satul Pârcovaci a mărturisit, în continuare, că preotul i-ar fi distrus căsnicia și că „o controla și o manipula” pe soția sa, arată BZI.ro.

Pe de altă parte, pretoul Nicoale Crăciun a negat cele întâmplate și că ar fi încercat, de fapt, să îi împace pe cei doi enoriași. În plus, fostul protopop de Hârlău susține că ieșeanul și-ar fi „maltratat” soția.

Sursă foto: Pixabay