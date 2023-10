Prețuri explozive pentru Revelion 2024! Cât le va costa pe doamne și domnișoare vizita la salon pentru noaptea dintre ani

Mai sunt două luni până la Revelion 2024, dar programările la salon au început deja. Dată fiind atât cererea mare, cât și inflația, cele care își doresc să se aranjeze pentru noaptea dintre ani vor avea de achitat sume astronomice. CANCAN.RO a calculat deja trei tipuri de variante, în funcție de buget, pentru doamnele și domnișoarele din București.

Potrivit calculelor făcute de către CANCAN.RO, se pare că cele care își doresc să ajungă la salon pe data de 31 decembrie vor avea de scos din buzunar mai bine de 1.100 de lei! În această sumă intră cele mai cerute servicii de înfrumusețare la care apelează femeile cu salarii medii, respectiv:

epilare cu ceară unică/tradițională pe zonele în care aproape toate doamnele au păr nedorit;

tuns, vopsit, coafat simplu;

manichiură și pedichiură cu ojă semipermanentă;

make-up de seară.

Prețuri de lux pentru apariții de senzație la Revelion 2024

Am luat în calcul un salon care are prețuri medii și este extrem de cunoscut în București pentru că are foarte multe sedii. Varianta precizată anterior este bazată pe preferințele-standard ale clientelor, dar pentru cele care vor să se răsfețe mai mult, se ajunge la alte tarife.

Domnilor, țineți-vă bine pentru că prețul este unul exploziv! Vizita la salon pentru o doamnă sau o domnișoară care dorește să arate imaculat de Revelion 2024 ajunge lejer la prețul de… 2.100 de lei!

În suma aceasta intră:

epilat, pensat, gene 2D/3D, vopsit de sprâncene;

vopsit cu decolorare, masaj capital, tuns, tratament de reparare a părului, coafat special;

manichiură cu gel și model, pedichiură cu ojă semipermanentă;

make-up de seară;

tratament facial și masaj facial.

Cea mai ieftină variantă, pentru un buget limitat

CANCAN.RO vă prezintă și cea de-a treia variantă, pentru cele care știu că frumusețea vine din interior și că mai au și alte cheltuieli mai importante. Așadar, până și pentru cea mai ieftină variantă, tot se ajunge la 600 de lei pentru Revelion 2024.

În suma menționată intră următoarele servicii:

vopsit de rădăcină, coafat simplu;

epilat, pensat;

manichiură și pedichiură cu ojă clasică.

Cele care vor să opteze și pentru un machiaj de seară trebuie să mai adauge încă 200 de lei, cel puțin.

În calculele noastre nu intră tips-ul lăsat fiecărui lucrător din salon pentru că fiecare lasă cât consideră și în funcție de valoarea serviciilor pentru care a optat.

