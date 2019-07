Prezentatoarea TV s-a căsătorit sâmbătă. Imaginile momentului din showbiz-ul românesc

Bucurie mare pentru prezentatoarea TV, care și-a unit destinele cu iubitul ei, sâmbătă , 6 iulie 2019. Cei doi au fost foarte emoționați, dar fericiți în același timp și s-au bucurat de cea mai frumoasă zi din viața lor, alături de persoanele dragi.

Este vorba despre Nadina Câmpean, prezentatoarea de la Antena 3. Vedeta s-a căsătorit cu bărbatul ales, după ani buni de relație. Printre cei prezenți la eveniment s-a numărat și buna eu prietenă, Ana Ionescu, care a postat pe rețelele de socializare o imagine de la cununia celor doi. “Să fiţi fericiţi toată viaţa! Love and marriage! ❤️”, le-a transmis blondina pe Instagram.

“Nu e o profesie pentru prințese, ci pentru caractere puternice”

Nadina Câmpean a povestit cum a ajuns să lucreze în televiziune. “Cred că mi-am dorit dintotdeauna sa lucrez in televiziune, dar nu am avut curajul să recunosc pentru că mi se părea un vis greu de împlinit. Mă fascinau știrile din perioada în care eram doar un copil și o urmăream pe Delia Budeanu în fiecare seară, la televiziunea română. Aventura a început în primul an de facultate, cu stagii de practică la Antena 1 Târgu-Mureș, iar trei luni mai târziu a venit prima ofertă de a fi reporter. Dopă doi ani, am fost chemată la București și aici am simțit că-mi trăiesc visul.

A fost însă extrem de greu, mai ales în primul an. Era un ritm infernal și presupunea mult mai multă muncă decât îmi puteam imagina. În televiziune, ai două opțiuni: accepți că trebuie să muncești enorm, zi și noapte uneori, sau te reprofilezi. Nu e o profesie pentru prințese, ci pentru caractere puternice. Viața de reporter cere sacrificii: nopți pierdute la instanțe în momentul arestării unor politicieni, revelioane petrecute în sate înzăpezite sau zile de naștere uitate din cauza inundațiilor, a accidentelor sau a altor tragedii.

De șapte ani, ies mai rar pe teren, însă adrenalina se simte la fel și de la pupitrul știrilor. Aproape șase ani, cât am prezentat știrile dimineții, ziua mea începea la ora 3 și nici măcar atunci nu am simțit că sacrific ceva. Sunt viața și profesia pe care mi le-am ales și nu am regretat nicio secundă” a povestit Nadina Campean pentru Q Magazine.