Prietena bărbatului care s-a aruncat de la etajul 20 al Hotelului Intercontinental din Capitală, primele declarații: “Voia să se facă femeie”

Iulia, prietena bărbatului care s-a aruncat, pe 31 ianuarie, de la etajul 20 al Hotelului Intercontinental din Capitală, a oferit primele declarații. Aceasta susține că tânărul intenționa să se facă femeie, iar faptul că nu s-a adaptat în societate l-a împins la sinucidere.

Iulia a precizat că toată lumea care îl cunoștea pe tânăr l-a respins pentru că acesta avea de gând să fie femeie. Familia a procedat la fel, iar bărbatul a decis să-și pună capăt zilelor.

“Nu este cum s-a spus. Era total diferit. El era într-un fel transgender. Voia să se facă femeie. Era o femeie într-un trup de bărbat. Şi ca voce, ca gesturi, ca tot. El fiind mai feminin, i-a fost mai greu să se adapteze. A încercat să se angajeze în mai multe părţi şi poate nu a fost în locul potrivit, în care a fost jignit. El nu mai vorbea nici cu părinţii, mă avea numai pe mine. Am fost cu el, la un moment dat, să îşi caute chirie şi i-am zis că totul o să fie bine. I-am zis: mai tragi acum de bani cât mai ai şi după aia te angajezi undeva şi facem cumva. Îi scriam şi îl întrebam dacă e totul în regulă şi îmi spunea că e totul în regulă, că s-a acomodat şi aşa mai departe”, a spus Iulia, prietena tânărului care s-a sinucis luna trecută, la Antena 3.

Prietena bărbatului care s-a aruncat de la etajul 20 al Hotelului Intercontinental din Capitală a rupt tăcerea. “M-am trezit cu un mesaj: ‘Adio, fată!’”

Iulia a fost ultima persoană cu care tânărul a vorbit la telefon. Aceasta a încercat să-l convingă să vină acasă, dar nu a reușit. După câteva ore, bărbatul s-a sinucis.

“A doua zi el deja plecase la Bucureşti, eu nu am ştiut chestia asta. M-a minţit şi pe mine practic. Eu am fost ultima care am vorbit cu el. Era undeva la ora 01.30, atunci, în dimineaţa aceea, înainte să se întâmple chestia asta. Am stat aproape trei ore la telefon, am discutat mai multe lucruri, am încercat să îl conving să vină acasă, m-a făcut să cred că vine acasă, dar nu a fost aşa. El deja avea tipărită în cap chestia asta. Rămăsese să îl sune pe mama lui, să vadă ce face în continuare, dacă se duce la ea la Târgu Jiu sau nu. Am închis telefonul şi m-am trezit cu un mesaj: adio fată, cum vorbeam noi. Am mai încercat să îl sun de câteva ori”, a mai declarat prietena tânărului.

