După ce a suferit un accident vascular cerebral, Viorel Lis părea să nu-și mai revină. În urmă cu ceva timp, soția lui, Oana Lis, a dezvăluit că fostul edil nu prea mai poate să vorbească și că el comunică mai mult prin semne. Ba chiar mai mult, declara, în urmă cu ceva timp, că se teme de faptul că se teme din ce în ce mai mult pentru viața soțului său.

Se pare că fostul edil al Capitalei se simte foarte bine, deoarece a apărut la emisiunea “Prietenii de la 10“ de la Antena 1, alături de soția lui. Cei doi sunt foarte bine și puși pe glume, ca întotdeauna.

“Uite, mă, că ai memorie!”, a glumit Oana față de Viorel, care a mărturisit faptul că se va muta la țară, dacă vreodată va rămâne singur, fără Oana: “Dacă rămân singur, mă duc la țară”.

„Am avut probleme mari, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Vreau să îmi trăiesc viața. Am avut o operație, dacă nu o făceam, muream de cancer. A doua oară am avut un atac vascular, cu niște crize de epilepsie, nici nu mai știam cum mă cheamă. Am momente când nu îmi aduc aminte de unele chestii. A apărut pe Internet un cont pe Facebook cu numele meu și vreau să spun că nu este al meu. Oana a luat forța de la mâncare”, a mărturisit Viorel Lis.

„A avut două episoade când nu mai vorbea și m-am rugat la Dumnezeu să fie bine. L-am iertat și pe tatăl meu, chiar mă bucur că am fost la biserică de Sfântă Maria și am aprins o lumânare la vii și m-am rugat să îi fie bine, în ciuda bătăilor pe care mi le-a dat„, a completat Oana.

Viorel Lis, operat de urgență după ce a făcut accident vascular cerebral

În vârstă de 74 de ani, Viorel Lis a suferit un accident vascular cerebral pe 27 aprilie. Vă reamintim că Viorel Lis s-a operat de colecist în luna noiembrie a anului 2017. Intervenția chirurgicală a fost extrem de delicată. După operația suferită, Oana Lis a făcut mărturisiri şocante despre soțul ei.

Oana şi Viorel Lis sunt împreună de la sfârşitul anilor ’90 şi formează unul dintre cele mai nonconformiste cupluri din showbizul din România.