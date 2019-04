Filmul tragediei în care a murit românca de 23 de ani lângă Turnul Eiffel! Ce s-a întâmplat de fapt la Paris

Iubitul fetei de 23 de ani, din Cluj, care a murit în timp după ce a căzut de la 12 metri, în apropiere de Turnul Eiffel, este distrus de durere și regretă clipele în care nu și-a dat seama cât de periculoasă poate fi zona respectivă.

Iulia terminase Facultatea de Business și din primul ei salariu i-a dăruit iubitului ei o excursie la Paris. Cuplul a urcat pe acoperișul clădirii din grădinile Trocadero, acolo unde s-a întâmplat și nenorocirea. În momentul în care a vrut să-și facă o poză cu Turnul Eiffel, fata a făcut un pas în spate, s-a dezechilibrat și a căzut.

Mesajul iubitului ei, martor la tragedie, este sfâșietor. „Noi am mers acolo sus, unde toată lumea mergea, stătea multă lume la coadă, erau vreo cinci mii de oameni. Erau niște stâlpuleți care nu erau asigurați, lumea se urcă pe ei și făceau poze cu turnul. Eu i-am făcut câteva poze, ea s-a uitat la ele, a zis să îi mai fac câteva, s-a dus înapoi și cred că s-a dat mai departe să nu mai fie cineva în poză și am auzit hiiii… A căzut, era jos, când am ajuns la ea respira, am chemat ajutoare, ceva martor a chemat ajutoare”, a povestit Andrei.

După câteva ore, Iulia s-a stins din viață, pe patul de spital. „Aveam în plan să o cer în căsătorie. Urma să mai mergem în Dominicană, acolo plănuiam să o cer. Visa să fie mămică de tânără și să aibă o nuntă de o mie de persoane. Au deconectat-o de la aparate înainte ca părinții, care au ajuns a doua zi dimineață, să își dea acordul. Ne-au cerut 6.000 de euro spitalizare pentru 24 de ore. Dar ea a stat foarte puțin în spital și abia după ce familia a contactat un avocat au redus din sumă”, a mai spus tânărul.

Copleșit de durere, băiatul a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook: „Paris, oraș blestemat! Mi-ai răpit tot ce aveam mai drag pe lumea asta…”.