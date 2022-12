Prima medalie la canoe pentru România după 5 ani! Bucurie oferită românilor de Cătălin Chirilă

Cătălin Chirilă este și el unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. În 2022, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Halifax, din Canada, Chirilă a impresionat pe toată lumea și a cucerit prima medalie la canoe pentru România după cinci ani. Află întreaga poveste pe Prosport.

La Oympic Regatta Center, Chirilă a obținut cel mai bun timp în finală, 3:49.681. Acesta l-a depășit pe cehul Martin Fuksa (3:50.032) și pe italianul Carlo Tacchini (3:51.637).

Tot în Canada, Chirilă a câștigat medalia de argint, la canoe simplu 500 de metri.

MTS nu i-a făcut o primire oficială lui Cătălin Chirilă după performanțele de la Munchen

La Europenele de la Munchen, Chirilă a luat aur la canoe simplu 1.000 şi bronz la canoe simplu 500 metri. În plus, el a obţinut medalia de bronz în proba de canoe simplu pe 500 de metri, la Supercupa Mondială de kaiac-canoe din Oklahoma (SUA).

După medalia de aur și cea de bronz cucerită la Europenele din Germania, MTS nu i-a făcut o primire oficială lui Cătălin Chirilă.

Sportivul nostru a fost întâmpinat de Flavius Sirop, secretar de stat în cadrul Ministerului Sportului.

Performanța lui Cătălin Chirilă este una de excepție, în condițiile în care ultima medalie europeană pentru România la canoe simplu 1.000 metri fusese cucerită de Iosif Chirilă. În 2011, acesta a luat argintul la Belgrad.

Ultimul titlu european fusese obţinut de Florin Mironcic, în 2006, la Racice.

„A fost cel mai bun an, chiar dacă am avut deja o participare la Jocurile Olimpice, la Tokyo. Cu siguranță, este cel mai bun an pentru cariera mea. În următorii ani, vor apărea sportivi care vor veni să mă înfrunte, vor încerca din răsputeri să mă întreacă și eu voi încerca să-mi apăr titlul”, a mărturisit Chirilă, pentru ProSport.

Cătălin Chirilă, medalie de aur pentru marele Ivan Patzaichin

Cătălin Chirilă a început să practice acest sport în 2012, la Tulcea, iar din 2016 este legitimat la CSA Steaua.

Sportivul i-a dedicat medalia de aur regretatului Ivan Patzaichin, care a devenit campion olimpic tot la Munchen, la aceeași probă, în urmă cu 50 de ani.

„În urma unui careu am fost selecționat printre alți câțiva copii din școală. Nici măcar nu știam despre domnul Ivan Patzaichin. Era destul de necunoscut pentru mine sportul. Ușor-ușor am început să mă documentez și să spunem că începutul carierei nu a fost foarte promițător pentru mine, chiar dacă domnul antrenor mi-a spus că voi ajunge mare. Cu siguranță, dumnealui a văzut ceva în atitudinea mea ca sportiv”, ne-a dezvăluit Chirilă.

Foarte credincios, Cătălin Chirilă mergea deseori la biserică în perioada copilăriei, alături de bunica lui.