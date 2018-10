Prima reacție a Ancăi Serea, după ce s-a spus că s-a despărțit de Adi Sînă: “Cu tot cu copii“

Anca Serea a avut o primă reacție după ce s-a spus că s-a despărțit de soțul ei, Adi Sînă. Vedeta nu a menționat de nicio separare, ba din contră, cei doi au fost plecați peste hotare împreună și au planuri de sărbători, cu toată familia, așa cum ne-au obișnuit.

„Am fost în Istanbul, Adi a avut acolo de filmat, un concert. am stat la plajă. Apoi am zburat la Milano. Am fost doar noi doi şi o echipă. (…) De Crăciun plecăm undeva la munte, aici în România. În fiecare an mergem în Austria, în ianuarie. Cu tot cu copii”, a spus Anca Serea la TV.

Anca Serea, dezvăluiri din dormitor! Când face sex cu Adi Sînă, într-o casă cu cinci copii

Anca Serea a vorbit deschis despre viaţa ei sexuală, după ce a adus pe lume cinci copii. Vedeta TV pune mare preţ pe legătura sexuală cu sexul ei şi spune că orice femeie ar trebui să îşi facă timp pentru asta.