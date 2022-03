Prima reacție a lui Cătălin Zmărandescu după ce a fost eliminat de la Survivor

Cătălin Zmărăndescu a fost eliminat, seara trecută, de la Survivor România 2022. Vestea plecării sportivului i-a luat pe toți prin surprindere, iar concurenții au rămas fără cuvinte.

Însă, după șocul acestei vești, Cătălin Zmărăndescu se bucură că se va întoarce acasă, la familia sa. “Asta este, mă întorc acasă la familia mea. De când a început competiția asta am fost eu și numai eu. Nu m-am schimbat, am rămas același om. E o experiență pe care nu o s-o uit prea ușor. Am învățat că prietenii se nasc în timp, în ani de zile. Faptul că am încredere foarte mare în oameni e un defect de-ale mele. Regret că nu pot participa în continuare. Cu siguranță Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a spus Cătălin.

Cât a câștigat Cătălin Zmărăndescu la Survivor

Potrivit playtech.ro, Cătălin Zmărăndescu era plătit cu 4.500 de euro pe săptămână, fiind cel mai bine remunerat concurent. Ca o comparație, “Războinicii” încasează câte 1.000 de euro pentru fiecare șapte zile petrecute la Survivor România 2022.

Astfel, după 10 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, Zmărăndescu se întoarce mai bogat cu 45.00o de euro.

