Primele declarații ale Loredanei Chivu, după ce fostul iubit i-a golit casa: ”M-am săturat să trăiesc în teroare”

Loredana Chivu a declarat că trăiește în teroare, după despărțirea de fostul iubit. Blondina s-a trezit cu executorul la ușa apartamentului din Pipera. Au folosit o bormașină, pentru a pătrunde în locuință. Acasă se afla și blondina, speriată și revoltată de toată situația prin care trece. După imaginile apărute în CANCAN.RO, au apărut și primele declarații ale Loredanei Chivu. Iată detaliile mai jos, în articol.

Loredana Chivu nu are liniște din cauza fostului iubit. După ce a ales să pună capăt relației, după mai bine de trei ani, blondina susține că trăiește într-o adevărată teroare. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, momentul în care autoritățile au spart ușa imobilului din Pipera și au pătruns în casa blondinei. (VEZI AICI VIDEO) Speriată și revoltată de cele întâmplate, Loredana Chivu nu a putut înțelege motivul real pentru care îi sunt luate bunurile din locuință. Printr-o asemenea situație a trecut și în casa mamei sale, de la Lungulețu. (VEZI AICI DETALIILE EXCLUSIVE) Acum, Loredana Chivu a rupt tăcerea și a vorbit despre perioada dificilă pe care o traversează.

Susține că trăiește în teroare din cauza fostului iubit

Au apărut primele declarații ale Loredanei Chivu, după ce blondina trece printr-o situație dificilă. Blondina a mărturisit că s-a trezit pur și simplu că i se sparge ușa apartamentului din Pipera. La locuința blondinei s-a prezentat executorul, în compania jandarmilor. Momentul a fost filmat. În cadrul unui interviu televizat, blondina a mărturisit că trece printr-o adevărată teroare din cauza fostului său iubit. Este a doua oară când autoritățile vin să îi ridice anumite bunuri. Prima oară a fost în urmă cu o săptămână, obiectele fiind luate din casa mamei sale, de la Lungulețu, județul Dâmbovița.

„M-am trezit cu acești oameni la mine la ușă. Au spart ușa, de fapt, au intrat cu forța, spunând că trebuie să îmi ia mai multe obiecte din casă, mai multe însemnând toate dacă se poate. Trei canapele, două paturi, patru televizoare, un frigider. Asta pentru suma de 690 de milioane vechi. S-au ridicat bunuri cam în valoarea asta de la mama de acasă, două televizoare, niște geci de blană, niște ursuleți. Sunt sătulă de el, m-am săturat să trăiesc în teroare și în tot ceea ce îmi face doar pentru răzbunarea lui doar pentru că el m-a bătut, el m-a amenințat cu moartea.

El a creat toate situațiile astea și tot el se răzbună. Am aflat și eu ulterior, după ce mi s-a întâmplat în Columbia, am aflat ce caracter are această tentativă de bărbat, pentru că el nu e bărbat. Mi-e pur și simplu rușine de tot ceea ce trăiesc și de tot ceea ce mi se întâmplă și simt că mă sufoc și nu știu cum să dau înainte”, a spus Loredana Chivu.

Apartamentul este achitat de blondină, precum și bunurile existente în el

Cu lacrimi în ochi, Loredana Chivu a continuat să mărturisească prin ce calvar trece. Blondina a fost amenințată de fostul partener și nu înțelege motivul pentru care îi sunt ridicate anumite bunuri din casă. Locuința a fost achiziționată prin intermediul unui credit ipotecar. Este luat pe numele blondinei. De altfel, bunurile pe care le avea în casă au fost plătite tot de Loredana, având drept dovadă facturile. Totodată, blondina trăiește cu teamă că ar putea să se întâmple lucruri mult mai rele.

„Nu a existat un proces în sensul ăsta. Nu știu cine a hotărât că eu datorez bani. De banii ăștia au intrat și au făcut tot circul posibil. Sunt amenințată, dacă eu sunt singură în casă și intră 7 bărbați peste mine. (…) Umilințe, el nu acceptă că a fost refuzat de o femeie și că nu pot să stau lângă el, că m-a bătut și că m-a amenințat în fel și chip. M-a terorizat, el așa știe să facă. Am crezut că sunt protejată de lege, pentru că nu am făcut absolut nimic rău. Apartamentul este luat prin credit ipotecar. Luat pe numele meu, plătit de mine, din banii mei. Sunt ale mele, nu mi-a cumpărat nimeni niciun televizor. Sunt ale mele, cumpărate de mine, eu am facturi pe numele meu. De asta nu înțeleg ce se întâmplă.

El susține că e drept prejudiciu. Susține că eu, persoană fizică, aș fi împrumutat din firma lui. Niciodată. Eu nu am semnat niciodată un act de împrumut între mine și el. El se dădea drept om de afaceri, venea cu cadouri la mine. Niciodată nu i le-am cerut, după care vine și face înjoseli”, a spus blondina.

Loredana Chivu: „O să mă vedeți probabil moartă și mai și mușamalizează cazul!”

De altfel, blondina a susținut că săptămâna trecută, când au fost ridicate bunuri din casa mamei sale din județul Dâmbovița, acțiunea ar fi fost mai „gravă”. Potrivit primelor declarații ale Loredanei Chivu, blondina se gândește la ce e mai rău, din cauza acțiunilor fostului său partener.

„Săptămâna trecută s-a întâmplat același lucru, un pic mai grav. A fost bruscată. (…) Domnul executor nu ținea cont de sumă. Mă gândesc la ordin de protecție, la plângeri penale, la tot ce se poate, ca să fiu protejată. Nu mai pot să dorm liniștită în casa mea. Nu știe ce șpăgi să mai dea și ce rău să mai facă. O să mă vedeți probabil moartă și mai și mușamalizează cazul!”, a spus Loredana Chivu, la Antena Stars.

