Primele declarații ale lui Carmen Simionescu după ce s-a căsătorit cu Bogdan Căplescu: “Am plâns de fericire”

Carmen Minune și Bogdan Căplescu s-au cununat civil. Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o noapte magică alături de părinți și prieteni.

Fiica lui Adrian Minune a ținut să le mulțumească oamenilor care au participat la unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei și a publicat un mesaj emoționant pe Instagram.

“We said YES!! •

Zâmbete, bucurie, familie, și oameni dragi! Am dansat până în zori, am plâns de fericire, a fost o noapte de neuitat! Mulțumim tuturor pentru prezență și apreciem discreția. A fost o cununie restrânsă, plină de iubire și momente frumoase. Vă iubim pe toți!”, a scris Carmen Simionescu.

Cei doi au avut parte de multe surprize de-a lungul serii. Unul dintre cadourile lui Adrian Minune pentru fiica lui cea mare a fost un buchet imens de trandafiri. Gestul tatălui său a emoționat-o pe Carmen până la lacrimi. Momentul tortului a fost și el unul inedit. Cei doi proaspeți căsătoriți și-au delectat invitații cu două dintre cele mai bune torturi care au ajuns în fața lor într-un mod spectaculos, înconjurate de artificii.

Karmen Minune și Bogdan Căplescu nu au ales încă nașii pentru Sofia

Karmen Minune și iubitul ei s-au căsătorit în urmă cu două zile, în mare secret! Evenimentul a avut loc la un restaurant de fițe din Capitală și au participat numai prietenii de suflet și familia. Iar acum, cei doi abia așteaptă să-și cunoască fetița. Karmen și Bogdan Căplescu nu și-au ales încă părinții spirituali pentru micuța Sofia, dar… timp mai este! Cât de curând, ei vor decide cine va fi cuplul care le va boteza primul copil. (VEZI ȘI: CUM O RĂSFAȚĂ IUBITUL PE KARMEN MINUNE. NU ÎI REFUZĂ NICIUN CAPRICIU)

“Acesta este un subiect sensibil pentru că avem mulți prieteni, însă ne dorim foarte tare ca părinții spirituali ai copilului nostru să fie un cuplu care să fie căsătorit, iar printre prietenii noștri, de vârsta noastră, nu se prea numără oameni cu căsnicii. Încă nu ne-am decis, avem câteva variante, însă nu știm sigur. Cert este că vrem ca aceștia să fie oameni de nădejde pe care copilul nostru să îi perceapă ca pe o a doua familie”, a spus Karmen pentru Viva!