Primele declarații ale lui Dodo, după ce s-a despărțit de tatăl copilui ei: ”Mă consider o femeie puternică”

Deși urmează cât de curând să devină părinți, Dodo și Liviu Kevin au decis să pună punct relației lor. Cântăreața a făcut acum și primele declarații după ruptura de tatăl copilului ei.

Păreau un cuplu fericit și nimeni nu se aștepta ca Dodo și Liviu Kevin să se despartă. Iată, însă, că cei doi au decis să meargă pe drumuri separate cu doar câteva luni înainte de nașterea copilului lor. Ulterior, la scurt timp, bărbatul s-a afișat la brațul altei femei.

Adriana, tânăra care se presupune că ar fi actuala iubită, a fost blamată de internauți și acuzată că s-a băgat în relația celor doi. Femeia, însă, se apără și susține că nu a spart casa nimănui: ”Intenția mea nu e ca el să se împace cu nevasta lui. Oricum nu mă aștept de la nimeni să înțeleagă chestia asta. Nu am ce să mai zic în stilul ăsta, prea puțin îmi pasă. Singurul lucru pe care vreau să-l subliniez în toată treaba asta, am o singură chestie de lămurit și aia este că: eu nu am spart nicio casă. Ei doi nu erau împreună și nu l-am căutat eu, mi-a dat el mie mesaj ca băiat și etc, mai departe. Și dacă ar fi așa, ar fi fix problema mea. Cunosc o grămadă de femei care stau cu bărbați însurați, la mine nu se pune problema asta”, spunea Adriana.

Dodo: ”Mă consider o femeie puterică”

Dodo a șters toate fotografiile în care apărea alături de tatăl copilului ei și le-a mărturisit fanilor că nu regretă relația pe care a avut-o cu Liviu. Se consideră o femeie puternică și crede, cu tărie, că va depăși această situație și își va putea crește singură copilul.

”Viața te face să treci prin anumite lucruri cu un scop. Trebuie doar să fii capabil să înțelegi unde ai greșit și ce ai greșit. Mă consider o femeie, o mamă puternică pentru a trece peste această situație. Este un lucru foarte mare să ai curajul ăsta de la o vârstă așa fragedă. Consider că atât timp cât faci un lucru din inimă și pentru că simți cu adevărat, nu trebuie să regreți”, a scris Dodo pe rețelele de socializare.

Cine este Dodo Ioniță

DODO, pe numele real Doinița Ioniță, este fostă concurentă a emisiunii “X Factor” 2018; avându-l ca antrenor pe Ștefan Bănică Junior, bruneta a reușit să ajungă până în finala concursului de la Antena 1.

Ea a fost caracterizată drept “un fenomen” și a fost comparată cu Aura Urziceanu și chiar cu artista Mariah Carey, pentru că vocea ei este capabilă să ducă patru octave. După apariția de la “X Factor”, tânăra i-a atras atenția lui Costi Ioniță.