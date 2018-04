Primele imagini cu băieţelul Alessiei: „Aşteptăm 200 de invitaţi” Cine este nașul de botez

Alessia a dezvăluit, la emisiunea ”Răi, da Buni”, prezentată de Mihai Morar, cum va decurge botyezul micuțului Alvin, băiețelul ei.

Alessia a vorbit despre botezul micuţului Alvin şi despre o dorinţă puternică pe care o avea încă de când era mică. Artista aşteaptă cu nerăbdare momentul, iar emoţiile sunt pe măsură.

„Eu nu am văzut costumul. Am avut altă treabă şi nici acum nu sunt acasă. Am făcut degustarea meniului pentru botez şi acum dau jos tot ce am degustat. Nu renunţ la antrenament. Sunt atât de mândră şi fericită de băieţii mei! De când eram adolescentă îmi doream ca bărbatul meu să fie îmbrăcat precum copilul pe care îl vom avea împreună. Tematica botezului este „Alvin şi veveriţele”. Aşteptăm 200 de invitaţi. Marius China, impresarul, este naşul”, a spus Alessia.