Primele imagini cu burtica de gravidă a Corinei Caciuc. Laurenţiu Reghecampf e în culmea fericirii

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt extrem de fericiţi împreună! În doar două luni, tânăra va aduce pe lume primul lor copil. Recent, cunoscutul antrenor a publicat pe reţelele de socializare prima fotografie cu burtica de gravidă a partenerei sale.

Laurențiu Reghecampf pare că şi-a găsit din nou liniştea în braţele Corinei Caciuc. Acesta aşteaptă cu nerăbdare să îşi cunoscă cel de-al treilea copil. În doar două luni, cei doi vor deveni părinţi.

CITEŞTE ŞI: LAURENȚIU REGHECAMPF, UN IUBIT GRIJULIU. CE GESTURI TANDRE A FĂCUT CELEBRUL ANTRENOR FAŢĂ DE IUBITA LUI

Corina Caciuc este însărcinată în șapte luni, iar pe pagina sa de Instagram Laurențiu Reghecampf a postat o fotografie cu un tort, dar și un mesaj în care a specificat că iubita lui este gravidă în 28 de săptămâni și inițiala numelui pe care îl va purta băiețelul lor.

„Primul tort pentru micuțul L…28 de săptămâni”, a scris Laurențiu Reghecampf pe rețelele de socializare.

Cum s-au cunoscut, de fapt, Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc

Laurenţiu Reghecampf este decis să lase trecutul în urmă şi să se bucure de ce îi oferă viitorul.

Antrenorul a mărturisit în cadrul podcastului „Acasă la Măruţă” cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, Reghecampf i-a făcut şi o declaraţie de dragoste frumoasei brunete.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus cunoscutul antrenor despre actuala sa parteneră.

Sursă foto: Arhivă Cancan